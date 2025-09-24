Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Vols anar de Romeria al setembre en Castelló?

Organitzada per la Colla El Pixaví

Imatge d'arxiu de la Romeria a les Fontanelles.

Imatge d'arxiu de la Romeria a les Fontanelles. / MANOLO NEBOT ROCHERA

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

L’ermita de Sant Roc de Canet acollirà el diumenge 28 de setembre la jornada lúdica i tradicional que cada any organitza la Colla El Pixaví, ermitana del recinte, i que contempla la Romeria a les Fontanelles.

El dia començarà amb el capítol extraordinari de la Comissió de Roquers i l’esmorzar de pa i porta. A les 12.00 hora serà la celebració eucarística i en finalitzar es cantaran els gojos a Sant Roc de Canet i serà l’homenatge a les dos persones guardonades enguany per la Colla El Pixaví i que són Avel·lí Flors i Dolors Mas.

Després de desgustar els rotllets i la mistela, començarà la Romeria a les Fontanelles on participaran veïns i autoritats.

Un dinar de germanor amb el tradicional arròs en caldera al costat de l’ermita i l’actuació musical de la rondalla Vora Sèquia donaran pas al llançament de caramels des del balcó de la Casa Capitular i a una traca final que donaran per finalitzades estes festes, en les quals col·labora la regidoria d’Ermites de l’Ajuntament de Castelló de la regidora Noelia Selma, que sempre tenen lloc l’últim diumenge del mes de setembre, amb el retorn a la ciutat de Castelló, després de l’estiu.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents