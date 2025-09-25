Castelló comptarà amb altres quatre nous parcs infantils. La seua ubicació
Les novetats
Castelló ampliarà la seua oferta lúdica per a xiquets en els pròxims mesos amb altres quatre grans parcs infantils que situarà en els districtes sud, oest, Grau i est i seran similars als que ja estan en funcionament en el Forn del Pla, enfront del col·legi Bisbe Climent (districte oest).
Així ho van confirmar ahir fonts municipals al periòdic Mediterráneo, després de concretar que la inversió prevista per a estes noves dotacions serà de 300.000 euros.
«L’objectiu és arribar a tots els districtes amb la instal·lació d’estos jocs infantils més grans i moderns que són una novetat a la ciutat i que oferixen moltes més possibilitats que les estructures convencionals», van continuar les mateixes fonts oficials.
No obstant això, hi haurà dos districtes que no disposaran dels nous jocs per dos motius. Quant a la zona nord, esta ja compta amb les instal·lacions per a xiquets del Forn del Pla i, en relació al districte centre, els carrers situats en el mateix no disposen d’espais de grans dimensions per a acollir este tipus de parcs infantils a causa de la seua idiosincràsia, que són viàries més estrets i nombroses terrasses. A més, «des del consistori no volem perjudicar les actuals ubicacions on les comissions de sector situen les seues gaiates durant les festes de la Magdalena», van afirmar des de l’Ajuntament de Castelló, «per la qual cosa els monuments podran seguir en els seus llocs habituals sense cap problema».
Cal recordar que un dels últims jocs infantils que s’han situat a la ciutat a més dels quals es troben en el Forn del Pla (es van aprofitar les obres de la zona de baixes emissions per a dotar d’estes instal·lacions al cèntric barri) han sigut els del final de l’avinguda de la Mar de la capital de la Plana, a principis d’enguany, i que són utilitzats per una gran quantitat de veïns al llarg del dia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Intensa tormenta de madrugada en Castellón... y vuelve el caos a la avenida Valencia
- El Grau de Castelló amanece con un cromlech megalítico
- El local de un 'buque insignia' del comercio de Castelló encuentra nuevo inquilino
- La despedida de un comercio histórico de Castelló: más de un siglo entre suelas y tacones de zapatos
- Las nuevas normas para bonificar la tasa de la basura en Castelló
- Aquí tienes la otra medida municipal para facilitar el pago de la tasa de la basura de 2025 en Castelló
- Los alumnos de un centro de Castellón comienzan el curso gracias a los bomberos
- Ojo al nuevo corte de tráfico en Castelló