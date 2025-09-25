Un concejal de Vox de Castelló invita a los ediles de la izquierda a "llevarse cada uno a su casa a un 'mena"

El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Castelló Alberto Vidal ha invitado ese jueves a los concejales de la oposición (PSOE y Compromís) a llevarse cada uno a su casa a un menor extranjero no acompañado 'mena', en el transcurso del pleno municipal en el que se ha debatido una moción de los socialistas para que la capital de la Plana sea 'Ciudad Refugio'.

"Hasta que ustedes no acojan a un 'mena', un imigrante ilegal, en cada una de sus casas, no vengan a hablar de que los castellonenses tengan que acoger nada porque si ustedes van y preguntan a los vecinos que hay alrededor de estos centros, no quieren la inseguridad que producen". "Los menores tienen que estar con sus padres, en su país y con su rey”, ha continuado el edil de Vox, quien ha afirmado que los centros de 'menas' "son un problema de seguridad y el gasto por cada uno de ellos es de 200 euros al día". Además, ha tildado de “barco negrero” al Open Arms “que trafican con personas”.

Por su parte, el concejal del PP Vicent Sales ha destacado que los socialistas son “solidarios con el dinero de los demás”.

En el debate suscitado entre el gobierno local y la oposición, el concejal socialista y portavoz adjunto del PSOE, José Luis López, ha pedido solidaridad con estos niños “poque hablamos de derechos humanos” y ha defendido que la vinculación de la inmigración con la delincuencia “es falsa”. “Es una obligación legal y no es una opción, es un deber”, ha recordado López, tras explicar que "cuando llegaban los menores de Ucrania no ponían pegas, por lo que la única diferencia era el color de su piel y eso se llama racismo”.

El portavoz del grupo municipal de Compromís, Ignasi Garcia, ha destacado que Castelló está capacitado para acoger entre 30 y 40 menores y ha invitado al gobierno local a no caer “en el discurso del odio y el racismo”. “Estar casada con un concejal de Vox, eso sí que es inseguridad” ha concluido Garcia. Una afimación que ha sido rebatida por sales al decir: “Señor Garcia, amenaza es ser una menor en el centro donde trabaja el marido de Mónica Oltra”.