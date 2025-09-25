Furor por una iniciativa comercial en Castelló. Más de 40 interesados en una semana

Una iniciativa comercial del Ayuntamiento de Castelló ha causado sensación y furor en la última semana. Más de 40 comerciantes han mostrado su interés en adherirse a la iniciativa de Marketplace (las taquillas destinadas a la recogida de productos de los comercios locales y del centro una vez se ha realizado la compra) distribuidas en once puntos de la ciudad (Mercado Central, Mercado de San Antonio, Maset Blau, Policía Local del Grao, Primer Molí, Centro Comercial Salera, parking APK2 Clave, Hospital General, Hospital Provincial, CEIP Vicent Marzà y Huerto Sogueros).

La semana pasada, se comunicó a los comercios que podrían sumarse a esta iniciativa y la respuesta ha sido todo un éxito. Ahora, el consistorio les dará formación a los comerciantes sobre su uso y, de esta forma, podrán incrementar sus ventas.

Carrasco y Vidal junto a las taquillas inteligentes. / Toni Losas

Esta novedad llega un día después de que el concejal de Comercio y Consumo, Alberto Vidal, presentara, este miércoles, la nueva aplicación móvil del Marketplace de Castelló, una herramienta que permitirá a los ciudadanos realizar sus compras online en los mercados y comercios locales de la ciudad de manera más sencilla, rápida y accesible. La App, disponible ya en Play Store y Apple Store, complementa el sistema de taquillas inteligentes implantado en diferentes puntos de la ciudad y refuerza la apuesta del gobierno municipal por la digitalización del comercio de proximidad.

La nueva aplicación tiene el objetivo de ampliar las posibilidades del Marketplace de Castellón, que hasta ahora solo estaba disponible a través de la web comerciocastellon.es. Con la App, los ciudadanos pueden descubrir mercados, puestos y comercios locales, explorar sus productos, contactar con ellos y realizar pedidos en pocos pasos desde cualquier dispositivo móvil.

¿Cómo funciona?

El uso de la aplicación es sencillo e intuitivo. El usuario selecciona el puesto de mercado o la tienda en la que desea comprar, elige los productos y los añade al carrito. También puede utilizar el buscador integrado para localizar comercios o artículos concretos.

En cuanto a la entrega, la App ofrece dos modalidades que se adaptan a las necesidades de cada cliente. Por un lado, la recogida en cualquiera de las once taquillas inteligentes y refrigeradas instaladas en la ciudad, disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana. Por otro lado, el comprador puede optar por recoger su pedido directamente en el propio establecimiento.

El equipo del Marketplace es el encargado de recoger los productos en los comercios seleccionados y depositarlos en la taquilla elegida por el cliente, garantizando así un proceso cómodo, seguro y eficiente.

Puedes descargar la app en Play Store en el siguiente link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.manzaningretail.app.comerciocastellon