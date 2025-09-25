Los motivos por los que Castelló ya tiene vía libre para el plan que refuerza la limpieza viaria y mejora la recogida de residuos

Castelló ya tiene luz verde para activar el plan de refuerzo de la limpieza viaria y mejorar la recogida de residuos, uno de los compromisos del actual gobierno local.

El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TARC) ha dado la razón al Ayuntamiento de la capital de la Plana en la adjudicación, antes del verano, a la empresa castellonense Simetría del megacontrato de limpieza y basura valorado en 26 millones de euros anuales (casi cuatro más que el anterior).

En el mes de junio, la firma FCC, que también era candidata a la convocatoria, presentó un recurso contra la decisión del Ayuntamiento de Castelló de no facilitarle un informe que era confidencial y que esta le había solicitado. Ahora, después de tres meses en el TARC, este tribunal ha corroborado que lo que hizo el consistorio fue lo correcto.

Una vez comunicada esta decisión a las partes, el consistorio firmará con Simetría el contrato definitivo «a la mayor brevedad posible» con el fin de que la empresa pueda comenzar a trabajar y activar el servicio que contará con varias novedades y mejoras que se irán activando de forma progresiva en los próximos meses, según ha podido saber Mediterráneo.

Repercusión en la ciudad

Con esta nueva adjudicación, el consistorio destina más recursos económicos (un incremento de alrededor de 2,4 millones) a limpieza viaria que propiciará un mayor número de baldeos y la contratación de más personal --se prevé que sea durante este año--.

Otros grandes cambios llegarán en 2026 con la incorporación de maquinaria más moderna ya que cambiarán todas las barredoras a eléctricas y los camiones de la recogida de la basura serán de gas, lo que propiciará menos molestias. Para estos cambios, la empresa contará con un plazo máximo de 15 meses desde la firma del contrato.

Los cambios de los contenedores será la otra gran mejora que experimentarán los ciudadanos. Los recipientes marrones de orgánica (alrededor de 1.100) pasarán a ser inteligentes en los próximos nueve meses, se cambiarán los de papel, cartón y envases y el de color verde, tendrá el triple de capacidad, lo que propiciará una menor presencia de estos cubículos.

También desaparecerán los contenedores soterrados en su totalidad y en algunos de sus actuales espacios, el Ayuntamiento aprovechará para realizar pequeñas zonas verdes.

Finalmente, la puesta en marcha del nuevo contrato propiciará la apertura de una oficina de atención al público en un local y que estará a disposición de la recogida de quejas o dudas por perte de los castellonenses en lo que respecta a la recogida de basura o limpieza de la vía pública.

De esta forma, y la tras la decisión del TARC,