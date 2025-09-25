Las playas de Castelló serán 'californianas'. ¿Qué ha pasado?

La junta de gobierno local de Castelló ha dado luz verde este jueves al contrato del servicio de Salvamento y Socorrismo para los años 2026, 2027 y 2028 con una partida anual de 599.340 euros.

Esta nueva contratación a Intur Esport S. L. permitirá la instalación de siete nuevas torres de vigilancia de última generación con cubierta y equipamiento y la capacidad para varios socorristas al estilo de las que se encuentran en las playas de California, así como la implementación de nuevos dispositivos de salvamento como una moto acuática y un dron y la incorporación de nuevos socorristas llegando el número hasta veinte (había 16) . Este contrato también mejorará la accesibilidad de la playa del Serradal con la incorporación de una silla acuática para personas con discapacidad y pasarelas de acceso.