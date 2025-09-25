Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las playas de Castelló serán 'californianas'. ¿Qué ha pasado?

Imagen de la playa del Pinar de Castelló.

Imagen de la playa del Pinar de Castelló. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Paloma Aguilar

Castellón

La junta de gobierno local de Castelló ha dado luz verde este jueves al contrato del servicio de Salvamento y Socorrismo para los años 2026, 2027 y 2028 con una partida anual de 599.340 euros.

Esta nueva contratación a Intur Esport S. L. permitirá la instalación de siete nuevas torres de vigilancia de última generación con cubierta y equipamiento y la capacidad para varios socorristas al estilo de las que se encuentran en las playas de California, así como la implementación de nuevos dispositivos de salvamento como una moto acuática y un dron y la incorporación de nuevos socorristas llegando el número hasta veinte (había 16) . Este contrato también mejorará la accesibilidad de la playa del Serradal con la incorporación de una silla acuática para personas con discapacidad y pasarelas de acceso.

TEMAS

