El pleno del Ayuntamiento de Castelló apuesta por un gran pacto de consenso en pro del comercio local

El pleno municipal del Ayuntamiento de Castelló ha acordado este jueves por parte de toda la corporación, trabajar de forma conjunta entre todos los grupos políticos con representación municipal (PP, Vox, PSOE y Compromís) en pro de un gran pacto por el comercio local.

Dentro del orden del día, en el despacho extraordinario, se incluía el debate de una moción presentada por el grupo municipal socialista, enmendada en su totalidad por el grupo municipal de Vox, para reasignar el remanente de las ayudas a comercios afectados por la ZBE a la campaña de bonos comerciales y que lelgaba a los 800.000 euros.

En el transcurso del debate, el concejal de Vox Alberto Vidal, quien ha intervenido en nombre del gobierno local, ha propuesto a la portavoz socialista, la retirada de moción por parte del PSOE y de la enmienda, a lo que Patricia Puerta ha respondido que primero debería retirarse la enmienda y luego la mocón. Y así ha sido, ninguno de los dos documentos ha prosperado en aras a acordar una moción conjunta, ya que ambos escritos defendían en general, lo mismo: más ayudas para el comercio.

En esta tesitura, la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha emplazado a los grupos político “a buscar el mejor acuerdo por la totalidad de los grupos municipales de la corporación como nuestro comercio local se merece”.

La presidencia del pleno, este jueves. / Mediterráneo

La alcaldesa ha agradecido la voluntad de consenso de los diferentes grupos municipales. “Este asunto merece un debate sosegado. Además, en las medidas estamos todos de acuerdo, porque todos hemos escuchado al sector y todos queremos lo mismo: que nuestros comercios puedan levantar la persiana cada día y tener una ciudad viva con un comercio local vivo”.

Así, Carrasco ha instado a todos los grupos de la corporación “a tratar de acordar una moción conjunta con los puntos”, invitando incluso a una futura reunión para compartir el trabajo que se viene realizando y lo que se ha avanzado tanto en materia de ayudas y bonos comerciales o con los tickets de parkings”.