Satisfacción en el gobierno local por el desbloqueo del megacontrato de la limpieza viaria y basura de Castelló

El portavoz del gobierno local de Castelló, Vicent Sales, ha mostrado este jueves su «satisfacción» por la decisión del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TARC) que le ha dado la razón al consistorio en la adjudicación del nuevo contrato de limpieza viaria y recogida de basura a la empresa castellonense Simetría. Una información que ha adelantado este jueves el periódico Mediterráneo.

Sales ha afirmado que el contrato entrará en vigor en los próximos días y puso en valor el trabajo de los técnicos de la administración que ahora ha avalado el TARC frente al recurso que interpuso FCC.