Castelló se vuelca contra la leucemia. Aquí tienes todos los actos en los que puedes participar

La concejala de Bienestar Social en el Ayuntamiento de Castelló, Clara Adsuara, ha presentado este viernes la segunda edición de la Semana contra la Leucemia, que se celebrará desde el 1 al 5 de octubre en la ciudad. En el acto, la concejala ha estado acompañada de la diputada provincial de Bienestar Social, Marisa Torlá, junto al presidente de ASOLECAS, Miguel Ángel Mesa, la responsable administrativa del Centro de Transfusiones de Castellón, Mari Carmen Guzmán y Juanma Medina, de la marcha solidaria.

Adsuara ha avanzado que la Segunda Semana contra la Leucemia tiene tres pilares fundamentales, la Solidaridad, con campañas de donación de sangre, plasma y registro de médula, la visibilidad a través de exposición fotográfica y charlas y la actividad, con la ya tradicional marcha solidaria que este año cumple su tercera edición “y que sabemos será muy multitudinaria” señala.

La concejala de Bienestar Social ha puesto el acento “en la imperiosa necesidad de investigar” señalando que “todos debemos sumar esfuerzos para aportar nuestro granito de arena y ayudar a que se consigan más fondos para la investigación de esta enfermedad, que afecta a todas las personas de todos los sexos, razas y edades”.

Así pues, ha invitado a todos los castellonenses “a que una vez más demuestren que son solidarios, porque nos necesitan” y ha subrayado que “este gobierno no os va a soltar de la mano, vamos a caminar juntos, vamos a trabajar juntos, para que todas las personas de vuestra entidad y los castellonenses que están a travesando esta enfermedad tengan esperanza, pero sobre todo tengan medios para poder superarla”.

Por su parte, la diputada provincial, Marisa Torlá, ha expresado su agradecimiento a todas las entidades, colectivos y profesionales que colaboran en esta Segunda Semana contra la Leucemia indicando que “su dedicación hace posible que esta causa gane fuerza y visibilidad”.

Asimismo también se ha dirigido a las personas que padecen leucemia y otras enfermedades hematológicas, declarando que “son el corazón de este proyecto, su coraje y fortaleza nos inspiran a todos, por ello invito a los ciudadanos y ciudadanas de toda la provincia a participar activamente en estas actividades, cada gesto, cada paso, cada aportación es un acto de solidaridad que puede marcar la diferencia, juntos podemos dar esperanza, apoyo y calidad de vida a quienes más lo necesitan, os animo a todas y a todas a participar en esta semana”.

Finalmente el presidente de ASOLECAS- La Asociación contra la Leucemia de Castellón, Miguel Ángel Mesa ha concluido apelando a la “concienciación” y “la solidaridad” ya que señala que “lo principal en esta semana es el enfermo de leucemia y sus familias, por ello tenemos que concienciar a la provincia de Castellón de que hay que ser donante de médula, porque puedes salvar vidas.

Por otra parte, ha indicado que de momento cuentan con alrededor de 500 inscripciones a la tercera marcha contra la Leucemia, pero esperan alcanzar las 800 o 900 inscripciones.

Y ha concluido agradeciendo a las entidades, asociaciones, empresas y colaboradores su implicación para hacer posible esta semana.