Alrededor de 1.200 festeros fueron ayer protagonistas de la X Tornà a la Ciutat organizada por la Federació de Colles en el Recinto de Ferias y Mercados y que dio paso al inicio del nuevo ciclo festivo por parte de estas entidades.

Galería: Las collas de Castelló ‘tornen a la ciutat’ en un acto multitudinario / Kmy Ros

Miembros de collas y gaiatas, junto a las reinas de las fiestas, Clara Sanz y Ana Colón, acompañadas por sus cortes de honor y autoridades encabezadas por la alcaldesa, Begoña Carrasco, disfrutaron de una cena de pa i porta así como de un espectáculo pirotécnico, animación infantil para los más de 300 pequeños (hinchables, pintacaras, manualidades) que asistieron y de la actuación de un dj. El acto también contó con la colaboración del Ayuntamiento de Castelló, la Junta de Festes y Diables de Castelló.