Esta es la plaza que el Ayuntamiento de Castelló reformará y también mejorará sus servicios

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Castelló aprobó ayer la reforma de una plaza de la ciudad tras las quejas recibidas por parte de los vecinos desde hace tiempo.

Se trata de un espacio ubicado en el distrito sur y los trabajos se realizarán con un contrato de presupuestos participativos y cuya cuantía económica es de 147.492,88 euros. El estado del recinto, ubicado en el entorno de la calle Juan Ramón Jiménez y detrás del colegio Estepar, había causado quejas de los vecinos, por lo que la obra se suma a la que también se ejecutará en avenida de Valencia, a la altura de la calle Picasso, para evitar inundaciones en los meses próximos. Se trata de la plaza Serra de l'Esparraguera.

Los trabajos, que tienen un plazo de ejecución de cuatro semanas, en la plaza Serra de l’Esparraguera consistirán en la instalación del renovado mobiliario urbano, nuevos columpios, zonas ajardinadas y se mejorarán los desniveles existentes, atendiendo así las peticiones de los vecinos, según informó el teniente de alcalde del distrito Sur y portavoz adjunto del gobierno local, Antonio Ortolá.

A este respecto, el portavoz del gobierno, Vicent Sales, indicó, por otra parte, que de este modo «este entorno quedará debidamente acondicionado, mejorando sustancialmente esta parte de la ciudad».

Por otra parte, el gobierno local ha dado luz verde al convenio con la Congregación Hermanitas de los Ancianos Desamparados por 40.000 euros para el asilo; a 20.000 euros para la Fundación Comunidad Valenciana Hospital Provincial, y a otros 20.000 para la Fundación Le Cadó para financiar actividades relacionadas con la investigación del cáncer de mama dentro del proyecto Un paseo Por la Vida Castelló 2025.

Garaje y bomberos

Finalmente, el portavoz Sales explicó que el Ayuntamiento de la capital de la Plana ha tenido que asumir la ejecución de la sentencia por el mal estado de la calzada que provocó filtraciones en un párking de la calle Vall d’Almonacid chaflán con la calle Amalio Gimeno y la avenida Casalduch. Así, del importe total de los 19.800 euros de indemnización más los 1.882 de intereses, el consistorio tendrá que abonar 525 euros y el resto, el seguro del Ayuntamiento.

Ortolá concretó, por su parte, el nombramiento de once bomberos dentro del proceso de estabilización de interinos que deberán hacer ahora el curso en el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias.