Los 23 proyectos y servicios en los que el Ayuntamiento de Castelló invertirá 2,2 millones

El pleno del Ayuntamiento de Castelló aprobó ayer, con los votos a favor del PP y Vox y en contra del PSOE y Compromís, la incorporación de 2,2 millones procedentes de los remanentes del 2024 al presupuesto de este año.

Una partida que propiciará desarrollar un total de 23 proyectos, iniciativas, y servicios en la ciudad. Así, 623.000 euros irán destinados a amortizar deuda; 300.000 euros a productividades, gratificaciones y seguridad social de la Policía Local; 10.000 euros a campañas de Protección Civil; 350.000 al tratamiento de residuos; 50.000 a campañas de medio ambiente; 33.585 a la construcción del centro de día de personas con Parkinson; 127.553 a la adecuación de los graderíos del Gaetà Huguet y del SkyFi Castalia; casi 78.000 euros a mercados; otros 78.000 a promoción de la ciudad; 22.000 a Escala a Castelló; 15.000 al bautismo del mar; 60.000 para asistencias técnicas y hardware; 38.000 euros a innovación y tecnología; 400.000 a publicidad y plan de medios de comunicación; 5.000 a escuelas de formación; 20.000 euros para las asociaciones de casas regionales y otros 10.000 para gastos diversos.

Por otra parte, también salió adelante el quinto reconocimiento extrajudicial de crédito por valor de 2,5 millones para pagar 33 facturas pendientes, con el apoyo del gobierno local (PP y Vox) y la abstención de la oposición (PSOE y Compromís).

Bonificaciones en ecoparques

Al final del pleno, y después de que la corporación aprobara por unanimidad la declaración institucional para pedir la Gobierno central que suspenda los recortes para las Islas Columbretes, tanto el PSOE como Compromís formularon sendos ruegos para que el gobierno local solucione «el caos que se ha creado esta semana con las bonificaciones a la tasa de la basura en los ecoparques», tal y como adelantó este periódico.