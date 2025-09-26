Vox 'abre un melón' sobre el traslado de dos servicios sociales en Castelló. Estos son

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Castelló ha abierto el melón de trasladar de ubicación dos servicios sociales que en la actualidad se prestan en la capital de la Plana.

El motivo de esta iniciativa, según explicó el portavoz del partido de Abascal en el consistorio, Antonio Ortolá, al periódico Mediterráneo responde a una demanda reiterada de los vecinos, que en numerosas ocasiones han trasladado su preocupación por los problemas de «seguridad y salubridad que se generan en el entorno de estos centros». «Estos dos lugares no pueden estar ubicados en medio de la ciudad porque son evidentes focos de inseguridad. Hay que ser conscientes de que la solución no es fácil pese a que ya hemos comenzado a mirar terrenos donde podrían ubicarse», detalló el concejal, quien remarcó que se trata de un proyecto «a largo plazo».

Se trata del albergue municipal y el centro de desintoxicación al que acuden personas drogodependientes a recibir tratamiento por parte de la Fundación Salud y Comunidad, en la avenida Villarreal.

Dormir en la calle

Este periódico ha publicado en varias ocasiones las quejas de los vecinos que residen cerca de estas instalaciones que prestan un servicio social debido a la presencia de usuarios. Muchos de ellos duermen en las inmediaciones, lo que provoca que los castellonenses muestren sus quejas a este respecto. Los últimos en hacer llegar a este diario sus reivindicaciones fueron los del Primer Molí, ante la presencia de indigentes.

Albergue municipal de Castelló. / Mediterráneo

Ortolá también destacó que, con el fin de llevar a cabo estos dos traslados, es necesaria, además del trabajo del Ayuntamiento, la colaboración y compromiso de les Corts, la Diputación Provincial, la Generalitat valenciana a través de la Conselleria de Bienestar Social.

Atención adecuada

Además, el objetivo no se limita a mejorar la convivencia en los barrios afectados, sino también a garantizar que las personas que necesitan estos recursos reciban una atención con la máxima dignidad, en instalaciones adecuadas y en las mejores condiciones posibles.

Centro de atención a drogopendientes gestionado por la Fundación Salud y Comunidad en la avenida Villarreal de Castelló. / ERIK PRADAS

En relación con el Centro de Salud y Comunidad ubicado en la avenida Villarreal, el portavoz de Vox precisó que se trata de una entidad privada que cuenta con parte de financiación de la Conselleria de Bienestar Social, pero que no depende directamente del Ayuntamiento. En este sentido, indicó que «a corto plazo el consistorio no puede actuar de forma inmediata. Por ello, lo importante es instar a la Generalitat valenciana y a la propia entidad privada para que estudien posibles alternativas y busquen soluciones. Nosotros lo vamos a hacer desde ya con especial empeño».

Atención necesaria

Por el momento, no existe una ubicación concreta definida, aunque se están valorando distintas opciones que permitan trasladar estos servicios a un espacio más adecuado y sin menoscabar la atención que prestan en la actualidad ni perjudicar a las personas que dependen de ellos.

«Queremos mejorar la seguridad, la salubridad y el bienestar de todos los vecinos, y al mismo tiempo garantizar que las personas vulnerables que necesitan acudir al albergue municipal o al centro de la Fundación Salud y Comunidad puedan hacerlo en un entorno digno, seguro y pensado para ellos», destacó, por último, Antonio Ortolá.