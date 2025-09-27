¿Cuándo se tiene que activar el protocolo antiinundaciones en Castelló? Todos los servicios ya preparados

El Ayuntamiento de Castelló ya tiene preparado el dispositivo antiinundaciones para hacer frente a los episodios de fuertes lluvias que suelen tener lugar en la capital de la Plana a principios del otoño.

La alcaldesa de la ciudad, Begoña Carrasco, presentó ayer este operativo formado por las 12 estaciones de los Tornillos de Arquímedes, 28 grupos electrógenos, 34 compuertas y 150 bombas extractoras, además de por 80 personas, que se activarán en el caso de necesidad. Carrasco, quien ha estado acompañada en la presentación de este sistema por los concejales Sergio Toledo, Ester Giner y Antonio Ortolá, ha explicado que el operativo comienza a ejecutarse a partir de 10 litros por metro cuadrado y se intensifican las actuaciones cuando se producen lluvias que acumulan más de 30 litros por metro cuadrado. La primera edila recordó que en 2024-2025 se registró una precipitación acumulada de 804 litros por metro cuadrado y el protocolo se ha activado en más de siete ocasiones en un total de 105 días al año.

Presentación del plan antiinundaciones del Ayuntamiento de Castelló, este viernes. / Mediterráneo

Por otra parte, Carrasco puso en valor las obras realizadas para evitar inundaciones como son la construcción de la red de saneamiento de la urbanización Las Galeras por 1,2 millones; el proyecto de sustitución del grupo electrógeno de la ronda norte por 166.000 euros; y la limpieza del barranco del Sol y el de Almassora además del Riu Sec gracias a la colaboración entre instituciones.

Las próximas actuaciones contra las anegaciones de agua son la obra de renovación de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales de la avenida Ferrandis Ferrandis junto al aeroclub con más de 500.000 euros y los trabajos en la avenida de Valencia junto a las calles Larra y Picasso para evitar que se vuelva a inundar esta zona.

Tornillos de Arquímedes, en fotografía de archivo. / Mediterráneo

Por su parte, el concejal de Infraestructuras, Sergio Toledo, ha detallado que en total, el Ayuntamiento de Castelló lleva invertidos en este ejercicio 2 millones de euros en infraestructuras hídricas que participan de forma directa en la gestión y prevención de los episodios de fuertes lluvias y anunció otros 2.

Finalmente, el edil de Seguridad, Antonio Ortolá, concretó que en los días en los que se prevén lluvias intensas se procederá a la preactivación de bomberos de refuerzo del turno de guardia. Si el nivel de riesgo es elevado, se les indicará que se desplacen al parque central con el fin de garantizar que el personal esté disponible desde el primer momento.