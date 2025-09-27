Baterías de cocina para fomentar las ventas en el Mercado Central de Castellón

El concejal de Comercio y Consumo, Alberto Vidal, ha hecho entrega de cuatro lotes de baterías de cocina entre los clientes ganadores del sorteo celebrado en el Mercado Central. Esta iniciativa se enmarca dentro de las acciones periódicas que se realizan con el objetivo de fomentar las compras en el Mercado Central y poner en valor la calidad de sus productos y servicios.

Para participar en estos sorteos, los clientes deben depositar su ticket de compra en las urnas habilitadas en los puestos del mercado, indicando su nombre y teléfono de contacto.

Vidal ha destacado que “estas iniciativas contribuyen a potenciar el Mercado Central, reforzando su papel como punto de encuentro comercial y social, y poniendo en valor la calidad y cercanía de sus vendedores, que son el mejor incentivo para seguir comprando en este espacio emblemático de nuestra ciudad”.