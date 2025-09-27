Castelló habla en asturiano. ¿Por qué?

Castelló habla en asturiano, por lo menos, en el día de hoy. Y es que los asturianos que residen en Castelló han disfrutado este sábado de la celebración del Día de Asturias en la que han estado acompañados, en la sede de la asociación ubicada en Tetuán XIV, por el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Castelló, Sergio Toledo, y el concejal de Participación Ciudadana, Paco Cabañero.

El edil Toledo ha puesto en valor el espíritu de convivencia que caracteriza a Castelló donde desde hace años, la comunidad asturiana tiene un papel relevante, así como ha recordado su implicación en la vida, cultural, festiva y tradicional de la ciudad. Asimismo, también ha ensalzado la jornada de celebración del Día de Asturias dando a conocer los aspectos más tradicionales y típicos de la comunidad asturiana en la ciudad.

Por su parte, el presidente del Centro Asturiano de Castellón, José A. González Herrera, ha sido el anfitrión de la cita donde sendos concejales han podido visitar el museo etnográfico así como la exposición prerománico asturiano. Posteriormente ha tenido lugar el acto institucional y seguidamente ha continuado con la degustación gastronómica asturiana a mediodía.

Por la tarde continúan las actividades con juegos y deportes tradicionales de Asturias y la clausura oficial a las 18.00 horas.