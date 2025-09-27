Compromís demana una web amb les dades de la zona de baixes emissions de Castelló
Reivindicació dels valencianistes
Compromís per Castelló ha reclamat al govern de Begoña Carrasco que faça públiques les dades que s’estan recopilant a la Zona de Baixes Emissions (ZBE) i les pose a l’abast de la ciutadania a través d’una pàgina web. Segons la formació, aquesta eina hauria de permetre consultar la informació en temps real, descarregar-la en formats oberts i comptar amb un registre històric que mostre l’evolució de la qualitat ambiental.
El portaveu municipal, Ignasi Garcia, ha assenyalat que “la ciutat de Castelló ha invertit milions d’euros en la Zona de Baixes Emissions i ha instal·lat censors per mesurar la qualitat ambiental, però aquesta informació no està accessible d’una manera fàcil per a la ciutadania, que és el que demanem des de Compromís”.
La formació recorda que ha plantejat en diverses comissions aquesta petició, i subratlla que l’objectiu és que qualsevol veí o veïna puga entendre de manera senzilla quina és la realitat ambiental del centre de la ciutat i com evoluciona.
A més, Compromís reclama que en aquest espai es publiquen també les dades de l’estudi previ realitzat abans de posar en marxa la ZBE, per a poder comparar si els objectius de reduir les emissions s’han complit. La coalició assenyala que només amb aquesta informació oberta i contrastada es podrà valorar l’eficàcia real del projecte i garantir que la inversió feta repercutisca en una ciutat més saludable per a tota la ciutadania.
- Intensa tormenta de madrugada en Castellón... y vuelve el caos a la avenida Valencia
- Las nuevas normas para bonificar la tasa de la basura en Castelló
- El Grau de Castelló amanece con un cromlech megalítico
- El local de un 'buque insignia' del comercio de Castelló encuentra nuevo inquilino
- La despedida de un comercio histórico de Castelló: más de un siglo entre suelas y tacones de zapatos
- Los alumnos de un centro de Castellón comienzan el curso gracias a los bomberos
- Ojo al nuevo corte de tráfico en Castelló
- Ya hay fecha exacta de apertura del 'megastore' de Druni en Castelló, que cerrará una de sus tiendas