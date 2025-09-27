Los motivos por los que se quejan los creativos del 'nuevo' concurso del cartel de las fiestas de la Magdalena de Castelló

La Asociación de Diseñadores y Creativos de Castellón La Exprimidora ha mostrado su malestar con la nueva convocatoria del concurso del cartel de las fiestas de la Magdalena ya que el Patronato Municipal de Fiestas ha decidido que puedan presentar obras tanto profesionales como las personas aficionadas que lo estimen oportuno. Hay que recordar que en los últimos años este certamen solamente estaba dirigido a diseñadores y creativos.

La junta directiva de la entidad insta a sus socios a no formar parte del concurso que lo tilda de «especulativo» e insta a su retirada. «Esta decisión ha generado una profunda preocupación dentro de la asociación dado que perpetúa una práctica perjudicial para el sector del diseño y al mismo tiempo para el Ayuntamiento», afirmaron fuentes de La Exprimidora en un comunicado.

«Las personas que se presentan a estos concursos son muchas veces aficionadas que ponen en riesgo el resultado final adecuado con plagios, falta de criterios técnicos, soluciones caducas o uso inadecuado de la IA, situaciones que hemos visto en otras ediciones y concurso de este tipo», concluyeron.