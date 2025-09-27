Fin de la espera. Novedades en el Jardín del Puerto del Grau de Castelló

Un año y medio después de que la junta de gobierno local del Ayuntamiento de Castelló(el 27 de abril de 2024) acordara solicitar la cesión gratuita del Jardín del Puerto del Grau (entre Ferrandis Salvador y Serrano Lloberes) a la Autoridad Portuaria, dicha solicitud será una realidad en octubre gracias a la colaboración entre las administraciones.

Según ha podido saber el periódico Mediterráneo, el consejo de administración de PortCastelló (a día de hoy previsto para el día 17 del mes que viene) dará luz verde al traspaso a manos del consistorio de este espacio verde, de 8.313 metros cuadrados, con el fin de adecuarlo y abrirlo a la ciudadanía.

Foto general del jardín. / GABRIEL UTIEL

El Ayuntamiento de la capital de la Plana ya intentó, en 2016, dinamizar la zona con la apertura del quiosco que se encuentra en el centro del parque pero no lo pudo hacer porque los terrenos no eran suyos. Ahora, a partir de mediados del mes, el Ayuntamiento inscribirá esta zona verde en su catálogo de patrimonio municipal y podrá dotarlo de los servicios que crea convenientes a disposición del uso y disfrute de la ciudadanía.

Operarios, ayer, arreglando las palmeras del recinto verde. / GABRIEL UTIEL

Además, junto al Jardín del Puerto se encuentra una cancha de baloncesto, propiedad de la Autoridad Portuaria, a disposición de los vecinos y en la actualidad está en uso. También allí está la antigua vía del tren hacia la Pedrera que el actual equipo de gobierno pretende convertirla en una vía verde que, de ser realidad, finalizaría en las inmediaciones de este jardín.

Fuente de este espacio en el Grau de Castelló. / GABRIEL UTIEL

Hay que recordar que este espacio siempre ha estado en la imaginería de los graueros porque era en estos jardines donde celebraban, antaño, verbenas y bailes así como otras actividades lúdicas durante el verano e incluso, la presentación de las reinas de las fiestas de Sant Pere.

Ahora, y tras la cesión inminente de este solar por parte de la Autoridad Portuaria, el Ayuntamiento de Castelló comenzará a trabajar en convertir este espacio en un nuevo punto de atracción en el Grau.