Sigue la polémica en Castelló: El PSOE dice que el PP acusa a los vecinos de fraude en los ecoparques para tapar su "caos" con el 'basurazo'

El portavoz adjunto del grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Castelló, José Luis Lópezha reclamado este sábado a la alcaldesa de la capital de la Plana, Begoña Carrasco, que “deje de poner obstáculos a la ciudadanía, amplíe los ecoparques móviles y refuerce el servicio para que los vecinos y vecinas puedan solicitar la Tarjeta Ciudadana”. López, tal y como denunció en el pleno del pasado jueves, ha acusado a la alcaldesa de “generar un absoluto caos” en los ecoparques y no ha dudado en lamentar que “incluso el concejal de Hacienda, Juan Carlos Redondo, criminalice a la ciudadanía al acusarles de fraude cuando van a reciclar a los ecoparques”.

Desde el grupo municipal socialista se han realizado diversas propuestas desde el mes de abril para que el ayuntamiento mejore la atención ciudadana y puedan lograr bonificaciones que palien los efectos del basurazo de Carrasco. Frente a ello, “el PP ha hecho oídos sordos, y no solo eso, sino que están haciendo todo lo posible para impedir que las y los castellonenses puedan lograr la bonificación máxima del 50 % de la tasa de basura para 2026”.

"Cambiar las reglas del juego"

Esta misma semana el gobierno municipal de Carrasco “ha decidido cambiar las reglas del juego”, a solo tres meses de que acabe 2025, unas reglas “que fueron aprobadas por el Partido Popular”. Así, desde principios de año se anunció que los titulares de la tasa de basura que reciclasen un mínimo de 7 veces en los ecoparques de la ciudad lograrían ese 50% de la bonificación para paliar los efectos del Basurazo de Carrasco el año que viene”.

El portavoz adjunto del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Castelló, José Luis López. / Mediterráneo

También señalaron, como ha recordado López, que esta operación tendría que hacerse con la Tarjeta Ciudadana, “pero como estaba en proceso de solicitud por la ciudadanía, permitieron que con presentarse el DNI bastaba”. En este contexto, “en ningún momento dijeron que hubiese un tipo concreto de residuo para que contase como visita al ecoparque, por lo que daba igual llevar una pila botón que un ventilador”.

El jueves de la semana pasada, “por mucho que lo quiera tapar el señor Redondo, hubo una reunión en la que se dieron instrucciones al personal de los ecoparques para que solo se admitiese los residuos que entregasen los titulares de la tasa de basuras”. Esto suponía que “ya no podía ir nadie con el DNI de otros titulares de la tasa y depositar residuos en su nombre”. Es más, “aunque lo nieguen, avisaron de que a partir del 1 de octubre solo podría ir el titular de la tasa con tarjeta ciudadana y DNI”. Y tomaron la decisión “sin avisar, con nocturnidad y alevosía”, porque el caos esta semana lo han notado los y las castellonenses que han ido a los ecoparques, por mucho que el concejal de Hacienda quiera negar la realidad”.

Por eso, “sorprende, y mucho, que el señor Redondo diga que se ha tomado esta decisión para evitar la ‘picaresca’, y desde el Grupo Socialista nos preguntamos de qué picaresca hablan”. Como ha explicado José Luis López, “si una persona va con cuatro DNI de cuatro titulares de la tasa, porque los otros no pueden acercarse por cuestiones laborales o por problemas de movilidad, y deposita 4 residuos para reciclar, uno por cada DNI, nos preguntamos que dónde está el fraude de los vecinos y vecinas, porque están cumpliendo las reglas del juego que activó la señora Carrasco”.

La realidad, a juicio del portavoz adjunto socialista, es que “el PP debe estar haciendo números, y los números no le cuadran, por eso intenta ahora frenar el número de vecinos y vecinas que pueda conseguir el máximo de las bonificaciones”. Además, recuerda la “continua operación de maquillaje de Carrasco sobre una supuesta rebaja de la presión fiscal que no existe, porque en conjunto las y los castellonenses pagaremos este año al ayuntamiento una media de 70 euros más por IBI, tasa de basuras e impuesto de circulación”.