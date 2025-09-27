Los tres colectivos a los que homenajeará Castelló con motivo del patrón de la Policía Local

Castelló homenajeará a tres colectivos que han destacado en el último año por sus acciones en pro de la ciudadanía con motivo de la celebración de la festividad de San Miguel Arcángel, patrón de la Policía Local, que se festejará el lunes en la explanada de la Basílica del Lledó.

Se trata de una entrega de distinciones que presidirá la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, y en el transcurso de este acto institucional también se entregarán diferentes distinciones a los agentes de la Policía Local que se han jubilado recientemente, así como a los que acumulan 35, 30, 25 y 20 años de servicio que serán condecorados con Cruz a la Constancia Policial con diferentes distintivos, además de un reconocimiento a la colaboración institucional y al Mérito Policial en acciones de otros miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Una lista de reconocimientos propuesta a través de la Junta de Honores y Condecoraciones de la Policía Local y que ha firmado recintemente la alcaldesa ante la presencia del concejal de Seguridad, Antonio Ortolá, y el Comisario Jefe de la Policía Local, Francisco Catalán.

Catalán, Carrasco y Ortolá, tras la firma del documento que recoge las distinciones. / Mediterráneo

Así, Carrasco ha anunciado que los tres colectivos que recibirán el reconocimiento singular son las personas voluntarias que acudieron a prestar su ayuda durante los días posteriores a la dana que arrasó decenas de municipios de la provincia de Valencia así como miembros de la Policía Local de los municipios de Alfafar, Picanya, Sedaví, Aldaia o Algemesí; las personas que actuaron en el incendio del edificio Luropa y a las empresas e instituciones que actuaron de forma diligente en el transcurso del apagón nacional.

En cuanto a la primera, Carrasco ha dicho que esta distinción reconoce el espíritu solidario, que caracteriza a la ciudadanía castellonense, "así como su orgullo y gratitud, que nos recuerdan que la ayuda a los demás es la más noble de las vocaciones”. También recibirán un reconocimiento singular “en nombre de toda la Policía Local de Castellón dos agentes, en representación de todos aquellos hombres y mujeres que se prestaron voluntarios, en sus jornadas de descanso y de manera totalmente altruista, para ir a prestar su ayuda ante las necesidades operativas que tenían los diferentes municipios afectados. Una ayuda que llevaba también implícito el apoyo y el cariño de toda la ciudad de Castellón a través de su labor para nuestros hermanos valencianos”.

Por su parte, el concejal de Seguridad, Antonio Ortolá, ha destacado que “estas condecoraciones suponen un merecido reconocimiento a la labor indispensable que desempeñan nuestros policías locales cada día. Con su trabajo incansable, cercanía y compromiso garantizan la seguridad y la tranquilidad de nuestros vecinos. En nombre de toda la ciudadanía, quiero expresar nuestro agradecimiento más sincero por su entrega y por ser un ejemplo de servicio público que hacen de Castellón una ciudad mejor para vivir”.

Policías Locales en la “Zona Cero” de la dana

La alcaldesa ha querido también destacar “el reconocimiento singular que van a recibir los miembros de la Policía Local de diferentes localidades que fueron devastadas por el paso de la dana y donde acudió en su ayuda nuestra Policía Local de Castelló.

“Allí la Policía Local de Castellón encontró, en medio de la devastación, compañerismo, solidaridad, y una hospitalidad ejemplar por parte de esas Policías Locales, que acogieron a todos los agentes voluntarios que llegaron desde Castellón”, ha recalcado.

Evacuación en incendio Edificio Luropa

Begoña Carrasco ha puesto el foco asimismo en uno de los reconocimientos que se entregarán dentro del apartado de distinciones al mérito policial del cuerpo de la Policía Local de Castellón. “Se trata de la actuación policial que se produjo el pasado 16 de abril, cuando se produjo un incendio en la calle Fernado el Católico y que afectó al Edificio Luropa”.

La alcaldesa ha recordado que “gracias a un grupo de agentes de la Policía Local cuya profesionalidad demostrada y su intervención decisiva en dicho incendio, entrando en el edificio para evacuar a los vecinos poniendo en riesgo sus vidas, hizo que finalizara la actuación sin tener que lamentar víctimas mortales”.

Apagón del 28 de abril

En el acto preparado para el próximo lunes habrá también un reconocimiento especial por la actuación de diferentes instituciones y empresas “que contribuyó a minimizar el impacto de esta circunstancia que incluso provocó la convocatoria del Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL)”.

Así, serán reconocidas entidades y empresas como “el Hospital General de Castellón; bp España; Oximesa o Generadores Geinel por la coordinación con el Ayuntamiento de Castellón para la atención de pacientes electrodependientes; el suministro de combustible para vehículos de seguridad y emergencia y la protección de las personas más vulnerables como las que precisan de oxigenoterapia durante las horas que duró este apagón”.