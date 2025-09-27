El turismo académico apuesta por Castelló

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, junto al concejal de Modernización y Transparencia, Paco Cabañero, recibió en el salón de plenos del Ayuntamiento de la ciudad a una delegación de participantes del X Congreso Internacional de Transparencia y Buen Gobierno, que se ha celebrado esta semana en las instalaciones de la Universitat Jaume I, donde se han realizado charlas, grupos de trabajo y talleres en materia de transparencia.

La recepción oficial de las autoridades, por parte de la alcaldesa, contó con la presencia de Presidente del Congreso, Manuel Sánchez de Diego Fernández de la Riva, el Secretario autonómico de Relaciones Institucionales y Transparencia, Santiago Lumbreras Peláez, así como el Director general de Transparencia y Participación. José Salvador Tárrega Cervera, la Directora del Centro de Estudios Políticos y Consitucionales, la Consejera de Estado y Catedrática Derecho Consitucional de la UJI, Rosario García Mahamut, la Secretaria General de la UJI, Cristina Pauner y el Presidente Consejo transparencia y Buen Gobierno, José Luis Rodríguez Álvarez.

La primera edil dejó patente el orgullo que siente por que la ciudad ejerza su capitalidad siendo sede internacional de transparencia gracias a este congreso, que cumple su décima edición y ha subrayado que “precisamente, uno de nuestros principales compromisos con los ciudadanos es la transparencia”. La alcaldesa ha destacado que “el gobierno que me honra presidir ha venido a trabajar, a mejorar las cosas, mirando a los ojos a la gente, a serle útil, a cumplir con la palabra dada. Por eso, es tan importante la transparencia en las instituciones, porque es algo que da credibilidad, confianza y favorece la participación ciudadana que tanto nos gusta y por la que tanto apostamos”.

Carrasco también recordó que “Castellón, gracias a este congreso, se sitúa en el ránking de las capitales de provincia comprometidas con los principios de transparencia, ética y buen gobierno”.

Por su parte, el presidente del Congreso, Manuel Sánchez de Diego Fernández de la Riva, en primer lugar agradeció a la alcaldesa y al Ayuntamiento de la ciudad, por acoger este congreso así como destacó “la labor que se está realizando desde la administración local, en materia de transparencia. Creo que están haciendo que el barco se mueva en una dirección correcta”.

Sánchez también puso en valor que “gracias a este congreso descubrimos nuevas ciudades, hacemos turismo académico, con lo que esta cita en Castellón permite que asistentes de otros países como Chile, Argentina, o República Dominicana, descubran Castellón”.

Finalmente, Santiago Lumbreas, secretario autonómico de Relaciones Institucionales y Transparencia de la Generalitat Valenciana, también agradeció a la alcaldesa la predisposición por acoger este congreso y por la implicación y trabajo que desde el Ayuntamiento se está realizando en materia de transparencia.