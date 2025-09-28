Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

‘Boom’ en las inscripciones de las actividades para mayores en Castelló

Más de 2.100 castellonenses se han apuntado a la programación que ofrece el Centro de Vida Activa y Saludable

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, junto a la concejala de Gente Mayor, Clara Adsuara, y vecinos de la ciudad.

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, junto a la concejala de Gente Mayor, Clara Adsuara, y vecinos de la ciudad. / Mediterráneo

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

Los mayores de Castelló están más activos que nunca. Así lo demuestran las 2.175 inscripciones que este año ha registrado el Centro de Vida Activa y Saludable, en la calle Antonio Maura, para participar en la programación prevista, frente a los 1.236 que lo hicieron el año pasado. «Cada vez más nuestros mayores demuestran sus ganas de vivir y de seguir aportando sus conocimientos a la sociedad y desde el Ayuntamiento estamos encantados del interés que despierta la oferta que se pone a su disposición desde la concejalía Gente Mayor», afirmó la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco.

La primera edila realizó estas declaraciones de cara a la celebración, esta semana, del Día Internacional de las Personas Mayores, que se conmemora el miércoles 1 de octubre. Y lo hará con diversos eventos y actividades que darán comienzo el 30 de septiembre y se prolongarán hasta el 3 de octubre. De esta forma, desde la concejalía de Gente Mayor, liderada por la edil Clara Adsuara, se ha configurado una programación que arrancará el martes, 30 septiembre, con el concierto a cargo de la Banda Municipal, como uno de los platos fuertes de la programación y en el marco de su centenario. El concierto homenaje a las personas mayores se titula Amor Infinito y tendrá lugar a las 19.00 horas en la plaza Mayor. Contará con la participación de los cantantes líricos Begoña Sánchez y Albert Oltra.

El 1 de octubre se realizará una jornada intergeneracional en la plaza Mayor, entre las 10.00 y 13.30 horas. El objetivo de esta jornada es visibilizar al colectivo de personas mayores y fomentar el encuentro intergeneracional, por lo que se contará con la participación de alumnos de varios centros educativos de la ciudad.

A las 10.00 horas se iniciarán las actividades que contarán con actuaciones musicales a cargo de la Locomotora Jazz Band y a las 11.30 le seguirá el baile coreografiado (flashmob organizado por el CEAM Constitución). Habrá reparto de horchata y fartons para las personas participantes y ,de forma simultánea, de 10.15 a 13.30 horas, estará en marcha la actividad Espai Sapiens, que consta de un parque de 40 juegos gigantes, junto con la exhibición del proyecto Doloretes, taller de casitas Ciudad Feliz.

Noticias relacionadas y más

Finalmente, y dentro de la programación con motivo del Día del Mayor en la ciudad de Castelló, el 3 de octubre, tendrá lugar una representación teatral intergeneracional en el Centro de Vida Activa y Saludable de la calle Antonio Maura. Será a cargo del grupo de teatro de la asociación de jubilados y pensionistas Segon Molí, informaron desde el Ayuntamiento de la capital de la Plana.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents