Castelló celebra la fiesta de Sant Roc de Canet: todas las imágenes de la jornada

La ermita de Sant Roc de Canet ha celebrado este domingo su fiesta mayor organizada por la Colla El Pixaví, que es la ermitaña del recinto. Una jornada a las que han asistido los concejales Cristian Ramírez, Antonio Ortolá y Pau Sancho que han acompañado a los vecinos en este tradicional encuentro.

A las 9:00 de la mañana han dado inicio el encuentro y seguridamente se ha celebrado la eucaristía que, en el apartado musical, ha contado con la participación de la Colla de Cantors. Una vez finalizada la misa ha tenido lugar la tradicional Romeria a les Fontanelles, en los alrededores de la ermita.

A7103308.jpg / Gabriel Utiel

Tras el canto de los gozos, se ha procedido a realizar el homenaje, a cargo de los miembros de la Colla el Pitxaví, en este caso a Avel·lí Flors y Dolors Mas y se ha volteado la campana, para posteriormente hacer entrega de los rollos de Sant Roc.

Los actos han continuado con los parlamentos para concluir con un remate de pirotecnia y la posterior comida popular de arrós de caldera, “a caldera de Sant Roc”

Tras la comida, la velada ha sido amenizada por la Rondalla Vora Sequia y con el Vítol de Sant Roc y la traca final ha concluido la celebración.

Ramírez ha puesto en valor la celebración de esta festividad que señala “está más que consolidada y forma parte de las tradiciones que se celebran en nuestra ciudad y que se mantienen vivas y latentes gracias a los colectivos y entidades locales en favor de mantener vivas les festes de carrer y nuestras señas de identidad”.