Castelló reanuda las clases el martes y mantendrá cerrado el Pinar por precaución
También restablecen con normalidad las actividades organizadas o autorizadas por el Ayuntamiento y sus organismos dependientes al aire libre
Habrá de nuevo clases este martes en Castelló. El Ayuntamiento de la capital de la Plana ha anunciado este lunes por la tarde, tras reunirse el Centro de Coordinación Operativo Municipal (Cecopal) ante la alerta por lluvias nivel naranja establecida por Aemet y difundida por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, que reanudarán la actividad lectiva.
A la vista de los pronósticos de evolución que prevén que se mantenga el nivel naranja hasta la medianoche de este lunes (a partir de entonces cambiará a amarillo y posteriormente a verde), el consistorio ha decidido adoptar las siguientes medidas cara al martes, que siguen las recomendaciones del 112 de la Generalitat y tienen en cuenta, además, el protocolo municipal frente a inundaciones en centros docentes.
- La reanudación de la actividad lectiva
- La reanudación de las actividades organizadas o autorizadas por el Ayuntamiento y sus organismos dependientes al aire libre
- Se mantiene cerrado el Pinar en el Grao para evitar el riesgo de caída de árboles
- Sigue activo el Protocolo con las medidas de protección en acequias y cauces de la Marjalería, lo que incluye la activación de los motores y tornillos para la evacuación de agua en caso de que fuera necesario
