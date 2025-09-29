Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Centre Aragonés es bolca amb la festa de la Verge del Pilar. Els actes a Castelló

Celebració a la capital de la Plana

Imatge d'arxiu de la celebració a l'esglèssia de la Trinitat de Castelló.

Paloma Aguilar

Castellón

El Centre Aragonés de Castelló encara la recta final cap a les celebracions principals en honor a la Verge del Pilar, el 12 d’octubre. L’entitat ha organitzat per a eixe diumenge una missa aragonesa en la basílica de la Verge del Lledó, a més d’una Festa de la Joventut en la qual els participants visitaran les Cuevas de San José a la Vall d’Uixó el 9 d’octubre.

Un tríduo dedicat a la patrona d’Espanya donarà pas el dia 12 d’octubre a una desfilada fins a l’església de la Trinitat on es realitzarà una ofrena a la Pilarica i una missa. Un menjar de germanor i un gran gala del folklore aragonés, a la vesprada, en el Teatre del Raval Rafa Lloret donaran per finalitzada l’àmplia programació organitzada pel Centre Aragonés que presidix José Antonio Lázaro.

