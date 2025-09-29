Compromís forçarà en ple la cessió immediata dels terrenys de l’IES Crèmor de Castelló
“El PP porta dos anys de paràlisi en la construcció del nou IES", afirma Garcia
Compromís per Castelló ha advertit que si el govern municipal de Begoña Carrasco no formalitza abans del pròxim ple d’octubre la cessió dels terrenys per a la construcció del nou IES Crèmor, presentarà una moció perquè aquest tràmit es faça de manera immediata i es puguen iniciar les obres com més prompte millor.
Segons la formació, es tracta d’una situació “incomprensible” després de més de dos anys de mandat del Partit Popular, en què no s’ha avançat gens en un projecte clau per a l’educació pública de la ciutat. L’alcaldessa va anunciar a l’estiu la finalització de les obres d’urbanització del Riu Sec, però encara no ha remés la documentació a la Conselleria per activar la construcció del centre, una actuació que havia d’estar preparada des del moment en què es van rebre les obres.
“El Partit Popular porta governant més de dos anys, dos anys de paràlisi respecte a la construcció del nou institut de Crèmor entre el Raval Universitari i l'avinguda Alcora. És per això que davant d'aquesta inacció, si el PP no fa la cessió del terreny de forma immediata, Compromís presentarem una moció al pròxim ple, perquè aquesta cessió es faça d'una vegada i comencen les obres de l'institut com més prompte millor”, ha remarcat el portaveu municipal, Ignasi Garcia.
Paràlisi en educació
Compromís denuncia que aquesta situació s’afegeix a la paràlisi generalitzada dels projectes educatius a Castelló. Recorda que, més enllà d’executar obres heretades de l’anterior govern, el PP no ha impulsat cap nova actuació en els centres públics i ha deixat aturats els projectes prioritzats pel Consell Escolar Municipal, que el 2023 va assenyalar com a urgents les reformes del Bisbe Climent, el Cervantes, el Jaume I, el Carles Selma, el Sant Agustí i el Mestre Armelles. A hores d’ara, cap d’aquestes intervencions està planificada ni pressupostada.
A més, Compromís ha recordat que, encara que fa més d’un any que es van cedir els terrenys per ampliar l’IES Vicent Castell, la Conselleria no ha donat cap pas endavant ni ha oferit cap novetat. Una inacció que, segons la formació, compta amb el silenci còmplice de Carrasco i el seu equip, que “anteposen el carnet del PP als interessos de la ciutat de Castelló”. Amb tot, continuen sense donar passos endavant per als nous conservatoris de Música i Dansa.
És per això que la coalició considera que el govern de Carrasco “ha posat el fre a l’educació pública” i recorda que Castelló no pot continuar acumulant retards en infraestructures prioritàries. Per això, Compromís insisteix que, si el PP no formalitza la cessió abans del pròxim ple d’octubre, presentarà la moció per forçar-la i garantir que el nou IES Crèmor comence a fer-se realitat.
