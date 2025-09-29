Daños en una finca de Castelló por las lluvias: "Se me está inundando la casa"
Una vecina que reside en la avenida del Mar denuncia que "el techo tiene 10 centímetros de agua que los bomberos no pueden achicar"
Aunque por suerte la alerta meteorológica no ha provocado por ahora grandes daños en la provincia de Castellón, la lluvia continuada durante la mañana de este lunes ha causado algún que otro desperfecto a más de una vivienda a causa de filtraciones.
Es el caso de Castelló, donde los vecinos de una finca ubicada en el número 37 de la avenida del Mar critican que tienen goteras en sus domicilios como consecuencia de las obras de impermeabilización que hay en marcha en la cubierta del bloque de este grupo residencial en la capital de la Plana.
Una de las afectadas, Aurelia Cabezuelo, critica a Mediterráneo que los trabajos, enmarcados dentro del Plan de Barrios, comenzaron el miércoles de la semana pasada sin tener en cuenta las previsiones del tiempo y ahora sufre filtraciones en el interior de su piso. "Se me está inundando la casa", lamenta.
"No han respetado la alerta y el techo tiene 10 centímetros de agua que los bomberos no pueden achicar porque hay poco nivel, pero es suficiente para que entre en casa", cuenta esta afectada.
Trabajadores de la empresa adjudicataria han estado trabajando este lunes por la mañana en la azotea del edificio para acelerar las obras e intentar acabar con este episodio de goteras.
