Fiesta mayor de la Asociación de Barreros de la Virgen del Lledó de Castelló. Todas las imágenes e información

La Asociación de Barreros Virgen del Lledó celebró ayer en la basílica su fiesta con motivo del 20 aniversario de la constitución de la entidad.

Tras la Eucaristía, se procedió a la imposición en la bandera de la asociación de los tres corbatines con los barreros fallecidos en el último año que luego pasarán al estandarte ubicado en la urna de dicha bandera en el Camarín de la Lledonera, patrona de Castelló.

A7102947.jpg / Gabriel Utiel

En el transcurso del acto se procedió a la entrega de la placa distintiva de Barrero de l'Any a la Banda Municipal de Castellón y la jornada, a la que asistieron los concejales Noelia Selma (PP), Anunciación Lainez y Joaquín Giner (ambos del PSOE), finalizó con un porrat poplar. También estuvieron presentes el vicepresidente de la Asociación de Barreros, Guillermo Lleó, el presidente de la Real Cofradía de la Virgen del Lledó, Jesús Lumbreras, y la presidenta de la Junta de Camareras, Lledó Querol.