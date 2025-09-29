La lluvia provoca más de 20 incidencias en Castelló: rescates de vehículos, cortes de viales y fallos en los semáforos

Los bomberos y la Policía Local han atendido más de una veintena de incidencias en Castelló provocadas por las lluvias desde la madrugada, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha presidido esta mañana la reunión del Centro de Coordinación Operativo Municipal (Cecopal) convocado para analizar la situación en la ciudad con motivo del actual episodio de lluvias.

En la cita han estado también presentes el concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolà; el concejal de Infraestructuras y Servicios Públicos, Sergio Toledo; la concejala de Educación, María España, así como el comisario jefe de la Policía Local de Castellón, Francisco Catalán, y el oficial jefe de los Bomberos de Castellón, Antonio Costa, además de otros técnicos municipales.

La alcaldesa ha adelantado que "habrá un nueva reunión del Cecopal" una vez se celebre la de coordinación de la Agencia Valenciana de Emergencias de esta tarde, tras lo que se tomarán las medidas pertinentes en relación a la situación en la ciudad de Castellón para las próximas horas.

Tras la reunión del mediodía en Tetuán XIV, Carrasco ha destacado el gran trabajo realizado desde el Área de Seguridad y Emergencias y desde el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento en la resolución de más de una veintena de incidencias por parte del personal del Cuerpo de Bomberos y la Policía Local de Castellón, la mayoría "de poca importancia", provocadas por este episodio de lluvias intensas en diferentes puntos de la ciudad.

En cuanto a las principales incidencias atendidas por parte del Servicio Municipal de Bomberos, la alcaldesa ha indicado que "tienen que ver con un pequeño incendio de una palmera provocado por un rayo en el Camí de la Donació o la entrada de agua en una vivienda de la calle Alicante, sin daños relevantes".

Asimismo, efectivos de los Bomberos han actuado en el rescate de varios vehículos inmovilizados como consecuencia de la acumulación de agua en diferentes viales.

En el caso de la Policía Local de Castellón, Carrasco ha referido que "se han realizado el corte y balizamiento de varios viales por acumulación de agua", principalmente en zonas como el Grupo Roser, Venta Nova, Grupo Lourdes o en el Camí de la Donació.

Además, se han recibido diferentes avisos por fallos puntuales en la señalización semafórica, en el suministro eléctrico o en alumbrado público, por lo que se ha dado aviso a las respectivas empresas concesionarias. También han sido cortados dos caminos por precaución, los que cruzan el Riu Sec a la altura del Grupo Venta Nova y junto al Cementerio Nuevo.

Infraestructuras hidráulicas

Begoña Carrasco también ha querido destacar "el buen funcionamiento y la respuesta positiva" de las infraestructuras hidráulicas contra inundaciones en la ciudad como las obras de canalización del Barranco del Sol, una respuesta eficaz que ha evitado que hiciera falta achicar agua de viviendas, como sí ha ocurrido en otras ocasiones.

Carrasco ha informado de las cantidades de precipitación que han dejado las lluvias en las últimas horas en el término municipal de Castelló:

80,6 litros/m2 en la Dársena Sur del puerto ,

en la , 75 l/m2 en la estación meteorológica del Planetario de Castellón ,

en la , 42 l/m2 en el Centro Urban ,

en el , 35,6 l/m2 en Tetuán XIV.

Begoña Carrasco también ha hecho hincapié en que todavía hay alerta nivel naranja, por lo que durante las próximas horas hay que seguir extremando las precauciones y evitando desplazamientos innecesarios.

Por tanto, "rogamos a la ciudadanía seguir las indicaciones del servicio de emergencias 112 a través de sus canales oficiales, así como los del propio Ayuntamiento de Castellón", ha añadido.

La alcaldesa ha remarcado finalmente que el Ayuntamiento de Castellón va a seguir permanentemente la evolución de este episodio de lluvias, en coordinación con el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat y Aemet.

Por lo que se refiere a la provincia, la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ha informado en redes sociales que el dispositivo continúa con refuerzos para dar una respuesta "inmediata" ante cualquier emergencia.

Según ha indicado, durante el día de ayer y hoy, los bomberos han tenido pocas incidencias y permanece cortada la carretera CV-137 de Càlig a Sant Jordi.