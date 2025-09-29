El estado de todas las obras de la zona de bajas emisiones de Castelló. Atención porque hay cambios en el párking de Goliat

Castelló sigue avanzando en las obras de la zona de bajas emisiones que tienen que estar terminadas para finales de 2025, según marca la normativa europea, al tratrarse de obras financiadas por la UE.

Así, los trabajos se encuentran de la siguiente forma:

En la calle Fola, la semana pasada dieron comienzo los trabajos de demolición de la acera sur, y esta semana, una vez no haya lluvia, se retomarán.

En la calle Amadeo I han avanzado las obras de modo que todo el adoquinado está ya instalado, a falta de concluir la calle con la instalación de la señalética, el mobiliario urbano y la instalación de la jardinería.

La calle Echegaray está asfaltada, a falta de ultimar el acceso sur del cul-de-sac y el cruce entre Echegaray y Trullols.

En la calle Trullols se ha hecho la demolición de la acera del lado oeste, de modo que esta semana estará concluido y preparado el tramo para la instalación del adoquín, así como se preparará la acera este la próxima semana.

En la calle Germanías falta la instalación de señalética y en la calle Vilarroig esta semana se colocará el adoquín en el lado oeste.

A partir de mediados de octubre se trabajará en la adecuación de las aceras del entorno del mercado de San Antonio y en la calle Pedro Aliaga; las aceras están pavimentadas, a falta de realizar el asfaltado en la calle, así como instalar la señalética, el mobiliario urbano y la vegetación.

Finalmente, en la calle Dolores se procederá en los próximos días al asfaltado y en la calle Arquitecto Traver se realizarán los encintados para realizar el paseo central.

En el parking Goliat (antiguo recinto de ferias y mercados), a partir del lunes 6 de octubre, estará cerrado hasta el fin de la obra (diciembre), aunque los vehículos podrán estacionar en el Recinto de Ferias y Mercados Refeyme, siempre y cuando, por la realización de algún evento, no esté disponible de forma puntual.