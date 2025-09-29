¿Cómo podrán sortear las obras de la zona de bajas emisiones los usuarios de la 'Casa Gran' de Castelló?

El concejal de Urbanismo e Infraestructuras en el Ayuntamiento de Castellón, Sergio Toledo, junto al concejal de Movilidad, Cristian Ramírez, ha mantenido una reunión de coordinación con un equipo de representantes del Departamento de Salud de Castellón y diversos técnicos de sendos departamentos a fin de informar y garantizar los accesos al Centro de Especialidades Jaume I de la Calle Trullols, con motivo de las obras de la ZBE II.

“Esta reunión ha sido fundamental para que ambas administraciones vayamos de la mano y exista una comunicación fluida en pro de garantizar la seguridad de los castellonenses y el acceso al centro de salud. En todo momento los castellonenses, así como los vehículos de emergencias,, tendrán los accesos garantizados, así como las personas con movilidad reducida”, ha explicado Toledo.

El edil ha informado de que, en primer lugar, se ha abordado un tema relacionado con la rampa de acceso al centro, para las personas con movilidad reducida. “Se han aportado varias propuestas valorando la eficacia en tiempo y forma y que en todo momento permitan que personas con silla de ruedas puedan acceder por la rampa al centro de especialidades”.

Por otra parte, Toledo también ha señalado que “otro de los puntos que se han abordado en la reunión ha sido el acceso de los vehículos sanitarios de emergencias”.

En este sentido, se calcula que sobre el 15 de diciembre se realice el asfaltado de la calle Trullols. Los vehículos sanitarios de emergencias podrán acceder de dos formas: o bien por la calle Amadeo I, seguidamente de Echegaray, que ya están asfaltadas, o entrar en contracorriente por la calle San Vicente y de ahí acceder por la calle Santos Vivancos.

De este modo, el concejal indica que “los accesos están garantizados en todo momento, ya que, aunque se esté asfaltando, las máquinas se apartarán,favoreciendo el paso a los vehículos sanitarios”.

Cabe señalar que el edificio de la calle Trullols alberga los servicios sanitarios del Centro de Salud 9 d’Octubre, Centro de Especialidades Médicas y Punto de Atención Continada 24 horas.

Asimismo, también ha recordado que el acceso al parking de Huerto Sogueros también está garantizado.

Proyecto financiado con fondos europeos

El proyecto de la Zona de Bajas Emisiones conseguirá que la ciudad cuente con más zonas verdes, así como se incrementarán las zonas de aparcamiento y mejorará la accesibilidad en la zona centro.

La actuación se está llevando a cabo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) financiado con los fondos europeos.