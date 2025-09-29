La UJI retomará toda la actividad presencial este martes tras la alerta roja por lluvias
La UJI pasará este martes a un nivel 1 de emergencia
Ante la favorable situación de los avisos de la Aemet para este martes (nivel amarillo desde las 00.00 hasta las 7.00 horas y nivel verde a partir de entonces), la Universitat Jaume I (UJI) ha anunciado que retomará este martes toda la actividad universitaria presencial.
La UJI pasará este martes a un nivel 1 de emergencia, tal como ha indicado el centro este lunes a través de un comunicado.
Una decisión que va en consonancia con las posturas que están adoptando la mayoría de los ayuntamientos respecto al regreso de la actividad lectiva ante la mejora de la previsión meteorológica.
