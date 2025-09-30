'Boom' de tarjetas ciudadanas en Castelló. Aumentan un 54% en solo un mes

El Ayuntamiento de Castelló ha aumentado la emisión de tarjetas ciudadanas en un 54% en solo un mes debido a que los castellonenses quieren estar preparados para que, a partir de enero, acudir con este plástico a reciclar y poder obtener bonificaciones para la tasa de la basura de 2027 en los ecoparques. Así lo demuestran los últimos datos municipales a los que ha tenido acceso este diario que recogen que en si bien en agosto fueron 823 las tarjetas emitidas, en el mes de septiembre han sido 1.264. Febrero sigue teniendo el récord con 1.539 tarjetas seguido del mayo, con 1.507.

Otra cifra a destacar es que de las 13.130 tarjetas que el consistorio ha repartido desde la puesta en marcha de este sistema, en noviembre de 2023, casi 10.000 corresponden al año 2025.

¿Cómo obtenerla?

Los castellonenses interesados en obtener esta tarjeta pueden hacerlo a través de la web (www.tarjetaciudadana.castello.es) o la app disponible en la APP Store o Play Store. En cuanto a la segunda, se puede sacar sin cita previa, todos los días en horario de 9.00 a 11.00 horas o con cita previa (www.citaprevia.castello.es), de 11.00 a 14.00 horas, en la planta baja del edificio noble del Ayuntamiento. En breve también se emitirá los jueves por la tarde, al cambiar al horario de invierno próximamente.

Por su parte, el concejal de Modernización y Transparencia, Paco Cabañero, explicó que esta tarjeta es una herramienta que el Ayuntamiento pone a disposición de la ciudadanía para facilitarle el uso de servicios municipales.

Intransferible

Hay que recordar que pueden solicitarla todas las personas empadronadas en Castellón de la Plana y que la tarjeta es gratuita y de carácter personal e intransferible, por lo que solamente podrá ser usada por el titular de la misma.