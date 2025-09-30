Castelló activará el I Plan Municipal de Salud Mental en 2026
El Ayuntamiento acogerá la primera reunión para analizar las medidas en noviembre
P. A. / E. P.
El Ayuntamiento de Castelló activará el I Plan Municipal de Salud Mental en 2026 con el fin de promocionar el bienestar emocional. Así lo ha afirmado este martes la concejala de Bienestar Social, Clara Adsuara, quien ha detallado que el consistorio está trabajando de la mano de las asociaciones y colectivos locales en este documento para mejorar «la calidad de vida de los castellonenses». La primera reunión será en noviembre y «el objetivo de este plan es atender a las personas, mejorar su bienestar emocional, psicológico y social, prestando como os avanzada, especial atención a los niños y adolescentes».
La edila ha hecho estas declaraciones en el transcurso de la presentación de la Semana de la Salud Mental que se conmemora el 10 de octubre y que este año contará por primera vez con una marcha popular que se realizará el propio día de la Salud Mental y ha invitado a la participación para evidenciar y visibilizar esta causa.
Prevención del suicidio
Por otra parte, la Generalitat Valenciana ha aprobado la licitación de un servicio pionero de prevención del suicidio y atención a supervivientes y familiares de personas con intentos autolíticos previos que se desplegará en toda la Comunitat Valenciana.
El servicio contará con un equipo de 42 psicólogos con formación específica en atención y prevención del suicidio y su función será complementaria a la de las Unidades de Salud Mental. El contrato tendrá una duración de cinco meses y un presupuesto de 17,6 millones de euros.
