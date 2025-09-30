Castelló implementará el protocolo para formar en seguridad en colegios

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha presidido este martes una reunión extraordinaria de la junta de portavoces en la que presentó a los representantes de la oposición municipal (PSOE y Compromís) el nuevo Protocolo frente al Riesgo de Inundaciones en Centros Docentes. La primera edila apuesta al máximo por el consenso y la transparencia, «para que todos conozcan de primera mano este nuevo protocolo. Porque aquí no importan los colores políticos sino la seguridad de los castellonenses». El documento recoge «acciones encaminadas a algo tan importante como es la formación en materia de seguridad para los propios centros con la colaboración de los propios Bomberos de Castellón», ha comentado la primera edila. «Formar tanto a los docentes como los alumnos y alumnas sobre cómo actuar en casos de emergencias es también clave para toda la comunidad educativa y por ese queremos involucrarlos para que sean parte activa de este objetivo integral que pone a la seguridad como la principal de las prioridades para este equipo de gobierno», ha proseguido Begoña Carrasco.

El nuevo texto que aprobará este miércoles la junta de gobierno local «unifica criterios en aras a una mejor operatividad y en el refuerzo al máximo de la seguridad de nuestros colegios, el personal docente y las familias, aumentando la certidumbre y la certeza para toda la comunidad educativa y para las familias de Castellón», ha dicho Carrasco.

La alcaldesa ha puesto el foco en que «tanto los colegios como sus comunidades educativas son colectivos especialmente vulnerables en situaciones de emergencias como los episodios de lluvias torrenciales. Por este motivo, es del todo prioritario contar con protocolos y medidas necesarias para dar la respuesta más rápida, segura y eficaz posible".

Finalmente, la primera edila ha alabado también «la implicación de los Bomberos de Castellón a la hora de impartir formación en materia de prevención a la ciudadanía en diferentes puntos de la ciudad como son por ejemplo las urbanizaciones de montaña».

Una vez que la junta de gobierno dé luz verde a este protocolo, el texto se presentará, asimismo, a los miembros el Consell Escolar Municipal para que tengan conocimiento del mismo.