Castelló traza un amplio dispositivo de seguridad para el Capla Festival. Aquí lo tienes

El Ayuntamiento de Castelló y la Subdelegación del Gobierno ya tienen preparado el amplio dispositivo de seguridad que velará por los castellonenses y asistentes al Capla Festival que se celebrará en el recinto de Ferias y Mercados los días 3 y 4 de octubre (viernes y sábado). La alcaldesa de la capital, Begoña Carrasco, ha presidido este martes la junta de seguridad a la que ha asistido la subdelegada del Gobierno, Antonia García Valls, así como los concejales Toledo (Infraestructuras), Ortolá (Seguridad) y Ramírez (Movilidad) y los responsables de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, donde determinaron que serán 24 policías locales, en colaboración con los Agentes de Movilidad Urbana (AMU), la Policía Nacional y la Guardia Civil de Tráfico, los que velen por la seguridad ciudadana en este evento.

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha destacado «la importancia de la seguridad para el equipo de gobierno», mientras que Ortolá ha señalado que se ha configurado un dispositivo a la altura de las circunstancia».

Habrá puntos de regulación de tráfico estratégicos para asegurar la movilidad alrededor de la zona del festival y evitar congestiones y varios controles de alcoholemia en la ronda de circunvalación y en los accesos al festival. Para garantizar la seguridad de los asistentes, el camino Caminás permanecerá cerrado al tráfico en el tramo comprendido entre el camino Hondo y la avenida del Mar (solo en sentido oeste). Asimismo, se ubicarán puntos de regulación de tráfico en la Ronda Este (frente a la calle José Barberá Cepriá y frente a la calle Tenerías), así como frente a la entrada principal del recinto. Patrullas itinerantes favorecerán la movilidad allí donde sea necesario y se implantará un control preventivo de botellones, con el objetivo de evitar esta práctica tanto en el Bulevar Blasco Ibáñez como en Camino Caminàs.

Dispositivo sanitario

En cuanto al dispositivo sanitario trazado por el Ayuntamiento para este evento, el viernes se contará con una unidad de Soporte Vital Básico compuesta por dos técnicos, además de una UCI móvil con personal de enfermería para atender cualquier emergencia. El sábado, esta previsión se reforzará con una unidad de Soporte Vital Básico con dos técnicos y una UCI móvil completa, dotada de técnico, enfermero y médico.