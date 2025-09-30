Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Compromís per Castelló denuncia els retards en dependència

Garcia diu que Carrasco calla

Ignasi Garcia, portaveu de Compromís a l'Ajuntament de Castelló.

Ignasi Garcia, portaveu de Compromís a l'Ajuntament de Castelló. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Ramón Pérez

Castellón

Compromís per Castelló ha posat damunt la taula la situació “insostenible” que viuen milers de famílies de la província a causa dels retards en les valoracions i revisions de discapacitat i dependència. Segons les dades remeses per la pròpia Conselleria de Benestar Social al Síndic de Greuges, hi ha més de 9.300 expedients pendents a la província: 6.068 sol•licituds inicials i 3.234 revisions de grau.

Això suposa demores de fins a dos anys en un tràmit que, per llei, hauria de resoldre’s en un màxim de tres mesos. El mateix Síndic ha qualificat “d’inassumibles” aquestes xifres i ha reclamat un pla de xoc immediat que permeta reduir els temps d’espera i garantir els drets de les persones afectades.

El portaveu de la coalició, Ignasi Garcia, ha lamentat a més la inacció de l’alcaldessa Begoña Carrasco: “Amb l’arribada del Partit Popular veiem de nou com les valoracions de discapacitat es retarden. Estem parlant de més de dos anys perquè es resolguen els expedients i, davant d’aquest greuge a centenars de ciutadans de Castelló, de nou Carrasco anteposa el carnet del PP als interessos de la ciutat. En lloc d’alçar la veu i reclamar a la Generalitat que pose més recursos, calla”.

Com remarca Compromís, aquesta situació té conseqüències molt greus: moltes famílies han d’afrontar soles situacions de gran complexitat sense comptar amb les ajudes i recursos que els pertoquen per dret. A més, en molts casos es tracta de persones amb malalties que empitjoren ràpidament i que veuen com la seua situació canvia en pocs mesos, sense que l’administració responga amb la urgència necessària.

Per això, des de la coalició insisteixen que l’alcaldessa de Castelló hauria d’estar al capdavant de la defensa dels drets de la ciutadania. Compromís adverteix que la passivitat del govern municipal deixa desprotegides moltes famílies i recorda que és responsabilitat de Begoña Carrasco reivindicar els interessos de la ciutat davant d’una situació tan greu.

