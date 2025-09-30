Els noms dels 26 castellonecs que entren a la junta de govern de la Reial Confraria de la Verge del Lledó: festers, polítics,...

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Verge del Lledó, patrona de Castelló.

La Verge del Lledó, patrona de Castelló. / Erik Pradas Puig

La Reial Confraria de la Verge del Lledó renovarà la mitat de la seua junta de govern el tercer diumenge d’octubre (com ja és habitual cada dos anys) en el transcurs de la festa de l’associació religiosa. Enguany, la festivitat tindrà lloc el dia 19 del pròxim mes i, després de l’Eucaristia tindrà lloc el tradicional pas de la medalla en l’altar de la basílica i al costat de la imatge de la Verge del Lledó.

Entre els 26 nous membres confrares que entraran a formar part de la ciutat es troben diversos membres de les gaiates (dos presidents com Arturo España -Brancal de la Ciutat- i José Antonio Naranjo -Hort dels Corders-), així com un pregoner com és el cas de José María (Chema) Prades, i confrares de la Molt Il·lustre Confraria de la Sang com Rafael Lloret (també entra la seua tia María Belén Porcar) o Alberto Navarro. María Carmen Benedito i María Consuelo Asencio, que formen part de la gaiata 15 Sequiol.

El regidor Juan Carlos Redondo (PP) formarà part de la junta de govern de la Reial Confraria, així com Lidón Ribera, germana de la regidora del PSOE, Mary Carmen Ribera, i María Lidón Ferreres, germana de la regidora del PP de Vila-real, Gema Ferreres.

No obstant això, abans del dia gran, se celebrarà el 17 d’octubre un acte en el saló de plens en el qual es presentaran a a els nous membres de la junta i en finalitzar tindrà lloc un sopar de germanor.

El dissabte 18 d’octubre a les 11.00 hores hi haurà una missa de confrares en la cocatedral de Santa María i ja el diumenge, la missa en la basílica i el relleu dels membres de la junta de govern a la qual assistiran familiars i convidats que, després de l’acte oficial compartiran un porrat popular a l’esplanada de la basílica.

A la vesprada, eixe mateix diumenge, la nova junta acompanyarà als veïns del carrer Verge de Lledó en la seua festa.

A més, dels 26 nous confrares que entren en la junta, també començaran la seua presidència José Manuel Bou com a president de la junta de govern i Isabel Benedito com a presidenta de la junta de Cambreres. Clara Aragonés, mare del clavari 2026, Jaime Pardo, serà la secretària i Beatriz Catalá la tresorera. Esteban Gual (al mateix temps president de la gaiata Fanal-Ravalet) assumirà el càrrec de secretari i Alejandro Corma, el de tresorer. Ramón Guiñón, membre de la Junta de Festes, serà el Perot del pròxim any 2026.

Renovació del ‘govern’ el 19 d’octubre

President: José Manuel Bou

Presidenta: Isabel Benedito

Secretaria: Clara Aragonés

Tresorera: Beatriz Catalá

Secretari: Esteban Gual

Tresorer: Alejandro Corma

Hòmens

Arturo España

José Miguel Fabregat

Rafael Gregorio

Rafael Lloret

Fco. J. Moreno

José A. Naranjo

Alberto Navarro

Vicente J. Navarro

José María Prades

Juan Carlos Redondo

Miguel Ángel Sáez

Isaac Salianas

José Luis Vivas

Dones

Mª Consuelo Asencio

Mª Carmen Benedito

Purificación Corma

Mª Lidón Ferreres

Mª Rosario Garrido

Mª Teresa Giménez

Mª Ángeles Maneus

Mª Piedad Pascual

Mª Belén Porcar

Lidón Ribera

Helena Solano

Carmen Usó

Ángela Vela

Clavari: Jaime Pardo

Perot: Ramón Guiñón

