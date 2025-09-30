Rifirrafe PP-PSOE por el estado del agua de la piscina olímpica de Castelló

El color verde del agua de la piscina olímpica Salera ha sido este martes motivo de rifirrafe entre el PP y el PSOE en el Ayuntamiento de Castelló. Los socialistas han denunciado que debido «al mal estado del agua diversos equipo de waterpolo se negaron a entrar en ella durante el pasado fin de semana "que fue cuando se celebró el campeonato de esta disciplina deportiva».

La concejala de Deportes, Maica Hurtado, ha lamentado que, «una vez más, las mentiras y la manipulación del PSOE que intentan generar alarma donde no la hay». Hurtado ha explicado que la piscina presentó un tono verdoso en lugar de azulado por la proliferación de un algo en los filtros instalados por decisión del anterior concejal del PSOE. Los parámetros eran normales y sin riesgo para el baño, según Hurtado.