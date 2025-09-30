Los usos de la tarjeta ciudadana en Castelló, incluido el de los ecoparques

El uso de la tarjeta ciudadana tanto en el ecoparque fijo como en los móviles convivirá con el del DNI a partir del mes de enero de 2026. De esta forma, el vecinos podrá acudir a estas instalaciones con una identificación o con otra ya que servirán las dos.

De momento, y hasta finales de diciembre, los usuarios deben acudir a estas instalaciones para reciclar con su DNI y solamente los titulares del recibo de la tasa de la basura, tal y como publicó este diario la semana pasada. La ventaja de la tarjeta ciudadana a partir de enero es que el ciudadano podrá ver las visitas que ha hecho al ecoparque para reciclar a través de la aplicación pero también con esta tarjeta aunque también podrá presentar su documento nacional de identidad y recibirá la bonificación para el año siguiente, según explicaron desde el consistorio capitalino al periódico Mediterráneo. Las mismas fuentes recordaron que es «falso que a partir del 1 de octubre el vecino tenga que ir con la tarjeta ciudadana a reciclar, como afirmó el PSOE».

Por otra parte, estos plásticos disponen de otros usos, además del de presentarla en los ecoparques para obtener la bonificación en la tasa de la basura a partir de enero del año que viene.

Los castellonenses que dispongan ya de esta tarjeta pueden utilizarla en el autobús urbano así como el TRAM, las bibliotecas municipales y los puntos de lectura. En breve, también podrán hacer uso de ellas en el Bicicas, que es el sistema público de bicicletas, y en las taquillas inteligentes que el Ayuntamiento de Castelló ha instalado en once zonas de la capital de la Plana para facilitar las compras en el pequeño comercio y en los mercados del centro de la ciudad.