Basilisa Llach, 100 años de moda y sabiduría en Castelló. Esta es su historia

Basilisa Llach, nacida en Villahermosa del Río en 1925 pero afincada en Castelló junto a su madre una vez finalizó la guerra civil, acaba de convertirse en centenaria. Cien años llenos de moda y sabiduría porque Basilisa Llach fue una de las primeras emprendedoras de la provincia con su negocio de punto y corte y confección, La Verdad. Un establecimiento emblemático y muy conocido en la ciudad que cerró sus puertas en 2015 y tras 71 años de dedicación, trabajo, innovación y esfuerzo de toda la familia pero, en especial, de Basilisa Llach.

Su afición por la costura con tan solo 17 años le llevó a realizar prendas para las señoras que se las solicitaban. Una costumbre que convirtió en profesión cuando en los años 40 se casó con Cruz Vivas, quien era propietario de una mercería ubicada en la ronda Mijares número 74 y donde la pareja vendía vetas, botones, calcetines, medias... Las modistas de la provincia eran sus principales clientas pero este negocio no era solamente un espacio comercial, sino que pronto se convirtió en un lugar de encuentro de las artesanas de la moda de toda la provincia porque allí encontraban todo lo que necesitaban para sus creaciones. «Tuvo mucho éxito porque teníamos de todo», comentó la castellonense a este periódico.

Basilisa Llach, 100 años de moda y sabiduría / Mediterráneo

Gracias a su visión grandilocuente, Basilisa Llach pronto se dio cuenta de que el negocio tenía que ir a más y su espíritu emprendedor e independiente le llevó a avanzar en un mundo comercial que, en esa época, estaba dominado por los hombres.

El matrimonio aprovechó la venta de un almacén de albañiles ubicado junto a la pequeña mercería para ampliar sus instalaciones ya que el auge que estaba experimentando el negocio gracias a la incorporación de las prendas de punto hacía necesaria esa mejora. Antes de especializarse en la confección a medida, en 1970 creó una fábrica de géneros de punto en 1970 desde la que distribuía en las provincias de Valencia, Alicante, Castellón y Murcia. De hecho, su marca, Villach, fue reconocida como la de mayor prestigio de la Comunidad Valenciana. En 1980, y tras evolucionar hacia el prèt a porter, cerró esta actividad del punto para transformarla en taller de confección, demostrando, de esta forma su adaptabilidad a los cambios de la demanda. Fu entonces cuando La Verdad fue referente en trajes de ceremonia y, al fallecer Cruz Vivas, se sumaron la negocio los hijos del matrimonio, Isabel y José Luis. «Quiero agradecer a los castellonenses su implicación proque han sido unos clientes magníficos», concluyó.

Basilisa Llach junto a su familia y la concejala de Gente Mayor, en el domicilio de la homenajeada. / Mediterráneo

Recientemente, recibió el homenaje del Ayuntamiento de Castelló por su centenario, con la visita de la concejala de Gente Mayor, Clara Adsuara, quien le entregó un ramo de flores.