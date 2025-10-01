Los lugares de Castelló para escuchar jazz, melodías y música de cine mientras tomas un aperitivo

La tercera edición de Gastrobanda volverá a llevar la música de la Banda Municipal de Castelló a pie de calle, en la capital de la Plana.

La concejala de Cultura, María España, ha destacado que “hay que llegar a todos los públicos, no solamente a los que ya tienen una cultura musical y asisten con frecuencia al Auditorio o Teatro del Raval. Esa es precisamente la filosofía de Gastrobanda, llevar a nuestros mejores músicos al espacio urbano, y la respuesta no ha podido ser más exitosa en las dos anteriores ediciones. Cultura, ocio y restauración deben ir de la mano y si es con la Banda Municipal de Castellón, sabemos que siempre es una combinación ganadora”.

Esta vez hasta tres céntricas plazas de la capital de la Plana: Vilanova de Alcolea (jueves, 2 de octubre), Tetuán (viernes, 3 de octubre) y Na Violant (sábado, 4 de octubre). Los conciertos comenzarán a las 19.00 horas pero su filosofía sigue siendo la misma, acercar la música más popular a las zonas de ocio y restauración. Los recitales también volverán a ser monográficos y centrados en bandas sonoras de cine, música melódica y jazz, para cada una de las tres ubicaciones.