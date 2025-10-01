Los cinco pilares del presupuesto de Castelló para 2026

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castelló mantuvo ayer una reunión de trabajo con el fin de ir puliendo los planes departamentales de cada concejalía (hoja de ruta de las diferentes áreas municipales) y concretar las propuestas que incluirán en el presupuesto municipal de 2026. El objetivo de esta primera puesta en común es dar luz verde al documento económico lo antes posible para que entre en vigor el próximo año.

El encuentro, que se celebró por la tarde y estuvo presidido por la alcaldesa de la capital, Begoña Carrasco, se prolongó durante varias horas y cada concejal fue poniendo sobre la mesa las diferentes iniciativas de sus departamentos.

Este nuevo presupuesto pivotará sobre las cinco líneas estratégicas del ejecutivo municipal y que son la vivienda, el fomento del empleo, la bajada de impuestos, la limpieza y la seguridad ciudadana. De esta forma, gran parte de las políticas para el próximo año irán destinadas a estos objetivos, según ha podido saber el periódico Mediterráneo.

Por el momento, tanto los tres patronatos (Fiestas, Turismo y Deportes) como el Pacto Local por el Empleo ya han aprobado sus diferentes presupuestos para el año 2026, que se incluirán en el general.

En cuanto a Turismo, contará con 1,5 millones, igual que en 2025. Y también será la misma cantidad que este año en los patronatos de Fiestas (2,6 millones) y Deportes (8,5 millones). Con respecto al pacto Local por el Empleo, el Ayuntamiento de Castelló decidió incrementar este dinero y aportar 1,2 millones (319.200 euros más que en 2025).

Un vez el equipo de gobierno local haya detallado el presupuesto para el próximo año, lo hará llegar a la oposición para que tanto el PSOE como Compromís puedan presentar alegaciones si lo estiman oportuno y, tras los trámites necesarios, llegará al pleno para su aprobación definitiva y su entrada en vigor.

El interés municipal es que Castelló tenga cuentas municipales en el mes de enero para comenzar el año con un presupuesto en vigor y comenzar a ejecutar las inversiones que este texto contemple para la ciudad.