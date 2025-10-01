Compromís urgix l'informe acústic del Recinte de Fires i Mercats de Castelló
La formació nacionalista reclama al PP transparència i terminis clars davant els retards
Compromís per Castelló ha assenyalat que el govern de Begoña Carrasco continua sense facilitar l’informe acústic promés per a garantir el descans del veïnat del Recinte de Fires i Mercats (Refeyme). Segons ha recordat la coalició, l’equip de govern va assegurar a principi d’any que aquest estudi estaria llest en maig; al juliol van admetre que encara no el tenien i, a dia de hui, el document continua sense fer-se públic malgrat les reiterades peticions de Compromís en comissió i les demandes de la ciutadania.
“Portem mesos esperant un informe i unes mesures que no arriben. El govern ha promés solucions per reduir el soroll i encara no les ha aplicades. El veïnat té dret a saber quines accions es posaran en marxa i quan, perquè conciliar el descans amb l’activitat del recinte és possible si es treballa amb serietat i transparència”, ha assenyalat la regidora de Compromís, Vera Bou.
Desconeixement
La coalició lamenta que aquesta situació, que s’arrossega des de fa mesos, estiga generant incertesa entre el veïnat, que desconeix quines obres haurà d’assumir l’empresa que gestione el recinte, quins límits de decibels es fixaran o quines mesures concretes es posaran en marxa.
A més, denuncien que les accions anunciades pel govern, com la instal·lació de pantalles acústiques o el control d’horaris, continuen sense concretar-se i només s’estan presentant ara, amb mesos de retard, quan les obres de rehabilitació del Refeyme ja estan en marxa.
Dret al descans
Per a Compromís, el dret a l’oci i a l’activitat cultural ha de ser compatible amb el dret al descans dels veïns i veïnes. Per això, reclamen que el govern municipal done accés immediat a l’informe sonor, detalle les condicions de la concessió i fixe terminis concrets perquè les pantalles acústiques i la resta de mesures siguen una realitat al més prompte possible.
