Día de la Gente Mayor | 30 mayores de Castelló sufren soledad no deseada

El programa Castellón Acompaña, que se enmarca dentro del progama piloto que recoge el Plan Municipal de Personas Mayores ha sacado a la luz la situación de 30 vecinos del centro de la capital de la Plana que sufren soledad no deseada. Así lo ha comunicado este miércoles la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, en el transcurso de la celebración del Día Internacional del Mayor que ha tenido lugar en la plaza Mayor con una jornada intergeneracional de convivencia entre mayores y adolescentes.

Esta actividad ha acogido diferentes actividades y juegos en los que han participado ciudadanos mayores y alumnos de 5º de primaria de las escuelas Enriqueta Agut, Bernat Artola y también alumnos de la Escuela de educación especial Castell Vell. Además, y al hilo d e esta jornada, hay que recordar que el Ayuntamiento capitalino activará el plan de convivencia intergeneracional en 2026. Se trata de un proyecto que pondrá en común a jóvenes estudiantes que buscan compartir vivienda, durante sus estudios, y a personas mayores que anhelan compañía para que puedan compartir piso.

Jornada intergeneracional a la que ha asistido la alcaldesa y la concejala de Gente Mayor. / Mediterráneo

En cuanto al programa de detección de la solidad no deseada, Carrasco confirmó que este plan permite conocer la situación de las personas mayores de la ciudad «para así garantizar que estén asistidos y bien acompañados». Para la ejecución de este recurso, el Ayuntamiento activó el Observatorio de Personas Mayores coordinado con las áreas de Servicios Sociales, Policía Local, Psicólogos y la Universitat Jaume I (UJI). Esta iniciativa cuenta también con 15 voluntarios y con la colaboración del Colegio Oficial de Psicólogos ya que son tres los especialistas que trabajan en esta materia.

5.000 mayores

La primera edila puso en contexto la puesta en marcha de estas iniciativas afirmando que en la ciudad, alrededor de 5.000 personas mayores de 75 años viven solas pero no todas sufren soledad no deseada.

Por otra parte, Carrasco destacó el gran éxito del concierto que se celebró en homenaje a la gente mayor de Castelló por parte de la Banda Municipal «y que fue un total éxito con la asistencia de 400 espectadores».

Reivindicación del PSOE

Por otra parte, la concejala socialista en el consistorio de Castelló Mary Carmen Ribera reclamó al equipo de gobierno que priorice el desarrollo del plan de acción Castelló Ciudad Amigable con las Personas Mayores, una iniciativa que estaba «abandonada hasta que fue rescatada por el anterior gobierno de l’Acord de Fadrell para mejorar su calidad de vida y los servicios que les ofrece la ciudad».

Ribera incidió en el trabajo impulsado durante los ocho años de gobiernos liderados por el PSPV en este sentido. Una labor que culminó con un diagnóstico de la ciudad y un plan por fases «que es necesario que tengan continuidad en la actualidad».