La obra del mercado provisional en la plaza Santa Clara empezará este mes. Todos los plazos

Recta final para el comienzo de la obra del mercado provisional donde se ubicarán los vendedores del Mercado Central, en la plaza Santa Clara.

Los comerciantes de este recinto y comercio de proximidad se han reunido este miércoles en asamblea para conocer la distribución de sus puestos y otros servicios en este nuevo emplazamiento, y también en el futuro y nuevo Mercado Central y en cuyo documento han trabajado los vendedores junto con el Ayuntamiento de Castelló. Ambos repartos han sido aprobados por parte de los asistentes implicados. A la reunión que se ha celebrado esta tarde en el Menador también asistieron los concejales de Infraestructuras, Sergio Toledo; el de Patrimonio y portavoz del equipo de gobierno, Vicent Sales; y el responsable de Comercio, Alberto Vidal, junto a técnicos municipales.

Toledo, Sales y Vidal, en la reunión de este miércoles por la tarde. / ERIK PRADAS

Está previsto que la obra de este mercado provisional comience este mes de octubre y tendrá lugar por fases: primero el suelo, luego las paredes y finalmente la distribución interior. El objetivo es que la estructura, que contempla en el centro el monumento alegórico de la fundación de la ciudad de Llorens Poy, acoja a estos comerciantes después de Navidad ya que estos manifestaron al consistorio su preferencia de permanecer en el actual recinto durante la campaña navideña. De esta forma, el traslado se produciría después de estas fiestas.

Otro momento de la reunión. / ERIK PRADAS

Durante la reunión, los comerciantes han mostrado su acuerdo con el proyecto y su distribución tras conocer el documento y dieron el visto bueno a la distribución de las paradas.

Sobre los plazos concretos de las obras, a mediados de este mes se instalará el suelo técnico del mercado provisional de la plaza Santa Clara para, un mes más tarde, adecuar este recinto con todas las instalaciones adecuadas prolongándose este proceso hasta la primera semana de enero.

El gerente del Mercado Central, José Luis Hernández, (centro), ha presidido la asamblea. / ERIK PRADAS

Será a mediados de ese mes, recién estrenado el 2026, cuando se trasladen los vendedores para comenzar a dar servicio en esta nueva estructura avalada por el sector comercial que desempeñará su labor en la misma.