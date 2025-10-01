Tres nuevos comercios se incorporan a Estepark Castelló

El centro comercial Estepark de Castelló mantiene su crecimiento y cada vez atrae a más visitantes. Así, entre enero y septiembre, el parque ha superado los 3,6 millones de visitas, lo que supone un aumento del 6% respecto al mismo periodo de 2024. Esta cifra confirma el sólido posicionamiento de Estepark como el espacio de ocio, compras y restauración de referencia en Castelló.

Además, el espacio comercial muestra su compromiso con la comunidad, a través de eventos solidarios y culturales. Estepark consolida su rol como agente social activo mediante la organización y colaboración en diversos eventos solidarios, caso de campañas de recogida de alimentos

También, en colaboración con diferentes organizaciones de Castelló, Estepark impulsa campañas solidarias para apoyar a las familias en situación de vulnerabilidad, con puntos de recogida y participación de los operadores. A esto se unen colaboraciones con entidades sociales y eventos benéficos integrados en la programación.

Ocio familiar y cultural

Por su parte, las campañas de ocio familiar y cultural incorporan acciones solidarias complementarias como son estands informativos, puntos de donación y colaboración con ONGs locales. Además, cuenta con un parque vivo que aúna cultura, sostenibilidad y experiencia.

El parque mantiene un calendario cultural y familiar activo, con eventos destacados como los que tendrán próximamente, caso de Halloween en Estepark, con la tradicional actividad de truco o trato y una programación especial para todos los públicos. También se celebrará pronto la IV edición del Museo de Arte al Aire Libre, que reunirá a más de veinte artistas de la provincia en una exposición única en Castellón.

Estepark destaca por su diseño abierto, accesible y sostenible, con instalaciones modernas, zonas verdes, energía solar y una apuesta clara por el entorno. Aparte, cuenta con operadores de primer nivel como Mercadona, Leroy Merlin, Maisons du Monde, Gifi, Tramas, KFC, Ocine Premium, 100 Montaditos, Llaollao, El Salero, Vinnela Park, The Jumper, Kidom, KeasyFit, Splash Lavandería, AK Peluquería o Tecnicars y Karting.

“Los datos de afluencia, las nuevas incorporaciones y nuestra implicación social nos impulsan a seguir trabajando por los castellonenses y visitantes. Queremos que Estepark sea no solo un lugar de compras y ocio, sino un espacio de comunidad y responsabilidad compartida”, ha destacado MªAngeles Palmí Collado, directora del parque comercial y de ocio.

Más oferta

Este crecimiento se traduce en nuevas marcas que refuerzan la apuesta por una oferta diversa, accesible y orientada a la experiencia del cliente. Así, el centro ha incorporado los comercios Action, Chihiro y Vértigo Bowling Park.

En el caso de la primera firma, se trata de una cadena internacional que llega a Estepark con una tienda que ofrecerá miles de productos. Por su parte, Chihiro es un restaurante japonés de 1.200 metros cuadrados, con un diseño cuidado, que aspira a convertirse en un gran destino gastronómico provincial.

Finalmente, Vértigo Bowling Park es un espacio de ocio familiar con bolera y zona de recreativos, pensado para convivir con la oferta comercial y de restauración.

Con estas incorporaciones, Estepark reafirma su modelo de parque comercial y de ocio que integra comercio, gastronomía, cultura y entretenimiento, contribuyendo de forma directa al dinamismo económico y social de Castellón.