Castelló convierte a octubre en el mes de la cerámica

El Ayuntamiento de Castelló, junto a la Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC) han programado una serie de eventos para que el mes de octubre se convierta en el mes de la cerámica en la ciudad. El objetivo del Patronato de Turismo es reforzar la cerámica como atractivo turístico, cultural y artístico de Castelló y consolidar a la ciudad como referente internacional en este ámbito.

El evento central será la asamblea general de la Ruta de la Cerámica, que Castelló acogerá del 15 al 17 de octubre, tomando el relevo de Faenza, en Italia, anfitriona de la edición anterior.

Se trata de un encuentro de gran relevancia internacional que reunirá a representantes de ciudades de 15 países europeos y mediterráneos con fuerte tradición y peso económico en torno a la cerámica: Alemania, Austria, Azerbaiyán, Croacia, Francia, Grecia, Italia, Países Bajos, Malta, Noruega, Polonia, República Checa, Portugal, Eslovenia y Turquía, además de España.

En el caso de España, forman parte de esta red Castellón, Onda, Talavera de la Reina y Manises. Durante tres días, además de las sesiones de trabajo, los delegados podrán conocer exposiciones cerámicas locales y provinciales, realizar la tradicional Ruta Cerámica de Castellón y visitar empresas referentes.

La concejala de Turismo, Arantxa Miralles, ha señalado que “es, sin duda, una oportunidad única para que la ciudad muestre su potencial cultural, industrial y turístico al mundo”.

La asamblea servirá también para avanzar en el proyecto europeo Med-Routes, financiado por la Unión Europea, que persigue hacer más sostenibles, accesibles y visibles las rutas cerámicas. Castelló contribuirá con su experiencia para consolidar un itinerario cerámico propio, accesible y con proyección internacional, reforzando su papel como ciudad clave en Europa en el sector cerámico.

Exposición ATC Cerámica

Dentro de la programación se incluye la exposición Origen y Contemporaneidad, organizada por la Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC), que llega por primera vez al Edificio Moruno del Grao. La muestra podrá visitarse del 10 al 24 de octubre, con inauguración el 10 de octubre a las 10.00 horas.

El horario de apertura será de lunes a jueves de 9.30 a 17.00, los viernes de 9.30 a 20.00, los sábados de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00, y los domingos de 11.00 a 13.30.

Congreso de Innovación Generativa de ATC

Aunque tendrá lugar en noviembre, los días 20 y 21, el congreso de Innovación Generativa de ATC forma parte del calendario de actividades. Esta cita reunirá en el Auditorio de Castellón a expertos, empresarios, investigadores, autoridades y profesionales del sector cerámico llegados de distintos países.

El congreso pondrá el foco en la innovación, la sostenibilidad y los nuevos retos de la industria, consolidando a Castelló como lugar de encuentro internacional para el conocimiento y el debate en torno a la cerámica.

Ruta de la Cerámica en tren turístico

Por otro lado, todos los sábados de octubre, vecinos y visitantes podrán disfrutar de la Ruta de la Cerámica en tren turístico, con salida desde la plaza de la Hierba.

Por un precio de 5 euros, el recorrido circular permitirá conocer algunos de los enclaves más emblemáticos de la ciudad, como el Palacio Episcopal, la Casa de las Cigüeñas, el edificio de Correos, el Paseo Ribalta, la plaza Fadrell, la plaza Na Violant, el edificio Moruno, el Instituto Ribalta y la Casa de los Caracoles.

La concejal de Turismo ha explicado que “se trata de una propuesta cultural y divulgativa que conecta patrimonio, historia y arte cerámico en un solo itinerario. Una manera diferente de descubrir Castellón y de acercar la riqueza de su arquitectura cerámica a un público amplio”.

Museo de Bellas Artes de Castellón

Por último, el Museo de Bellas Artes de Castellón, espacio cultural de referencia, abrirá sus puertas de martes a domingo con entrada gratuita. El público podrá acercarse a su colección permanente, donde la cerámica de la provincia ocupa un lugar destacado dentro de su relato histórico y artístico.

De esta forma, tanto vecinos como visitantes, tendrán la oportunidad de comprender mejor el papel fundamental que ha tenido la cerámica en la historia de la ciudad y en su proyección como referente cultural.