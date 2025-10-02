Castelló invertirá más de 1,2 millones de euros para el fomento del empleo

El Ayuntamiento de Castelló no quiere aflojar en su apuesta por el empleo. Con una tasa de parados en la ciudad que supera el 13%, el consistorio ha aprobado en la junta de gobierno local dos nuevas subvenciones para fomentar el acceso al trabajo a personas en situación desfavorable.

En total, estas ayudas suman una cantidad de más de 1,2 millones de euros que se destinarán a nuevas contrataciones y al desarrollo de cursos formativos para mejorar la empleabilidad.

Según ha explicado el portavoz municipal, Vicent Sales, por un lado, se destinarán 400.000 euros al fomento de la contratación de personas desempleadas. Sales ha detallado que "se destinarán 2.900 euros para cada empresa solicitante. Así, el empleador contratará a una persona parada durante al menos seis meses, y el Ayuntamiento asumirá los costes laborales".

Esta convocatoria se dirige a "personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, pymes, las empresas, las cooperativas o sociedades laborales o entidades cualquiera que sea su forma jurídica, así como las entidades sin ánimo de lucro", ha comentado Sales.

Podrán beneficiarse de estas subvenciones los contratos realizados entre 1 de enero de 2025 y la fecha de presentación de la solicitud de subvención. Por su parte, el periodo subvencionable será entre el 1 de enero de este año y el 31 de marzo del próximo año.

Programa mixto de empleo

Además, la junta dio luz verde para el programa mixto de empleo Talento Joven Castelló 1. Este proyecto se dirige a jóvenes menores de 30 años para adquirir competencias que faciliten su acceso al mercado. En total, se destinarán 862.192,83 euros en colaboración con Labora. De esta cantidad, 848.077,20 euros son de la subvención concedida por el organismo autonómico y 14.115,63 euros los asume el Ayuntamiento.

Vicent Sales ha señalado que el taller «empleará a un total de 30 personas como alumnos-trabajadores y 6 personas dentro de su equipo docente». Servirá para la obtención de certificados de profesionalidad de nivel 1 y 2.

Las especialidades que se impartirán, según ha explicado Sales, serán «soldadura por arco bajo gas protector con electrodo no consumible, soldeo TIG; actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería; instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes; operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales y actividades administrativas en relación con el clientes».

Rebaja del IBI

El portavoz municipal, Vicent Sales, también ha anunciado que la junta de gobierno ha aprobado la rebaja del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para 2026 que pasa del 0,6624% al 0,6362%. Tal y como ya se había anunciado, el gravamen se reduce un 2%.

Además, la junta ha aprobado la adjudicación de las obras en el campo de fútbol B del complejo deportivo municipal Gaetà Huguet. Se tratará de la remodelación del entorno y la instalación de una grada que incrementará el aforo hasta llegar a las 1.300 personas.